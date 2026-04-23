Esonero e cambio in panchina: si pensa al ritorno di Conte | CM

Salta una panchina eccellente proprio in queste ore: ora i tifosi sognano il ritorno dell’attuale allenatore del Napoli.

Adesso è ufficiale: Liam Rosenior non è più l’allenatore del Chelsea. Lo comunica attraverso i propri canali lo stesso club londinese, reduce da 5 ko di fila in campionato: “Il Chelsea oggi si è separato dall’head coach Liam Rosenior. A nome di tutti al Chelsea, vorremmo rendere pubblica la gratitudine per Liam e il suo staff per gli sforzi durante il loro periodo nel club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità da quando è arrivato a metà stagione. Questa è una decisione che il club non ha preso alla leggera, ma gli ultimi risultati e le prestazioni sono scese sotto i nostri necessari standard, con così tanto ancora in palio in questa stagione. Tutti al Chelsea augurano a Liam successo per il futuro. Calum McFarlane guiderà la squadra fino al termine della stagione con il supporto dello staff attuale, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione per l’Europa e di andare avanti in FA Cup. Mentre il club lavora per portare stabilità nel ruolo di allenatore, avvieremo un processo di riflessione per assicurarci di scegliere l’uomo giusto a lungo termine“.

E adesso a Londra c’è una pazza idea. Secondo alcune informazioni in possesso della redazione di ‘Calciomercato.it’, il Chelsea starebbe addirittura pensando al ritorno di Antonio Conte che ha già allenato i Blues dal 2016 al 2018, vincendo anche il campionato a maggio 2017.

Il tecnico salentino ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027 e piace anche alla FIGC per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana, ma il Chelsea vuole a tutti i costi provarci. Come andrà a finire?