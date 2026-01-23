Inter, rivoluzione in porta: non è il ‘Dibu’ Martinez l’obiettivo principale | CM

Sommer va verso l’addio, anche ‘Pepo’ Martinez in bilico: c’è al momento un favorito nella lista dei dirigenti nerazzurri

Porti girevoli all’Inter, con Sommer al capolinea della sua avventura con la maglia nerazzurra. Ci saranno grosse novità tra i pali in estate, con l’esperto svizzero che saluterà Milano.

L’ex Bayern Monaco è calato come rendimento rispetto alle scorse annate e l’Inter farà altre scelte in porta. Sommer è in scadenza e il suo contratto non verrà rinnovato a fine stagione. La dirigenza vicecampione d’Europa sta vagliando diverse piste, ultima la possibilità di ingaggiare Emiliano Martinez. Il campione del mondo argentino vuole lasciare l’Aston Villa e nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti.

L’Inter potrebbe proporre al portiere un ingaggio biennale da circa 4 milioni netti, con il nazionale albiceleste che ha un contratto in scadenza nel 2029 con i ‘Villans’.

Calciomercato Inter, Vicario favorito per il dopo Sommer

Difficilmente quindi l’Aston Villa farà sconti, con il ‘Dibu’ Martinez valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro dal sodalizio di Birmingham.

L’argentino è tra gli osservati dell’Inter, ma non è l’opzione principale per la dirigenza di Viale della Liberazione. Anche perché Marotta e Ausilio hanno ricevuto particolari indicazioni da Okatree, con la proprietà che sul mercato vuole puntare su profili di prospettiva e under 30. Martinez va per i 34 anni e anche per questo non è al primo posto nella lista nerazzurra per il dopo Sommer.

Come raccolto da Calciomercato.it in cima ai desideri dell’Inter c’è Vicario, in odore di lasciare il Tottenham al termine della stagione. Ausilio aveva cercato l’ex Empoli già in passato, prima del trasferimento in Premier League. Vicario ha un prezzo non inferiore ai 25 milioni di euro e nel gradimento della ‘Beneamata’ risulta al momento davanti a Caprile. Quest’ultimo sta disputando un grande campionato con la casacca del Cagliari ed è seguito anche dalle altre big di Serie A.

All’estero inoltre piace Atubolu, 23enne portiere tedesco in forza al Friburgo. Oltre a Sommer è al vaglio anche la situazione di ‘Pepo’ Martinez, che finora ha deluso nella sua avventura a Milano dopo l’importante investimento di due anni fa. Pure lo spagnolo è in bilico: potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in estate tra i pali dell’Inter.