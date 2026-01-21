Dibu Martinez erede di Sommer? ‘Assist’ di Emery, ma ci sono due grandi ostacoli | CM

Nelle scorse ore il portiere argentino dell’Aston Villa è stato riaccostato al club nerazzurro, a caccia di un sostituto dello svizzero

Dibu Martinez è tornato in orbita Inter. Nelle scorse ore ‘Sky Sport’ ha rilanciato l’interesse dei nerazzurri per il portiere argentino, campione del mondo nel 2022 in Qatar (fu votato come miglior portiere del torneo) insieme a Lautaro.

Un ‘assist’ all’Inter per Dibu Martinez può arrivare dal tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il rapporto tra quest’ultimo e il portiere argentino è tutt’altro che buono, per usare un eufemismo.

La titolarità di Martinez non viene messa in discussione dall’allenatore spagnolo ‘solo’ perché parliamo di un portiere di spessore internazionale. In poche parole, perché il classe ’92 è così forte che non si può lasciare in panchina.

Probabilmente Emery acconsentirebbe alla partenza dell’estremo difensore di Mar del Plata, con l’Aston Villa che potrebbe chiedere una cifra non così eccessiva, nonostante il contratto in scadenza nel 2029.

Per il suo approdo all’Inter, tuttavia, i dirigenti interisti dovrebbero superare almeno due grandi ostacoli. Il primo è rappresentato dall’ingaggio: Martinez guadagna più di 4 milioni di euro netti, che per l’Inter sarebbero circa 8 lordi. Non pochi per un giocatore che all’inizio della prossima stagione, precisamente il 2 settembre, compirà 34 anni.

Il secondo è proprio l’età di Martinez: la proprietà dell’Inter vuole che per il post Sommer venga preso un profilo giovane e rivendibile, in pratica l’opposto del ‘Dibu’, finanche con uno stipendio non lontano dai nuovi parametri.