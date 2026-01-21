Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dibu Martinez erede di Sommer? ‘Assist’ di Emery, ma ci sono due grandi ostacoli | CM

Foto dell'autore

Nelle scorse ore il portiere argentino dell’Aston Villa è stato riaccostato al club nerazzurro, a caccia di un sostituto dello svizzero

Dibu Martinez è tornato in orbita Inter. Nelle scorse ore ‘Sky Sport’ ha rilanciato l’interesse dei nerazzurri per il portiere argentino, campione del mondo nel 2022 in Qatar (fu votato come miglior portiere del torneo) insieme a Lautaro.

Dibu Martinez durante una partita dell'Aston Villa
Dibu Martinez erede di Sommer? Ci sono due grandi ostacoli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Un ‘assist’ all’Inter per Dibu Martinez può arrivare dal tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il rapporto tra quest’ultimo e il portiere argentino è tutt’altro che buono, per usare un eufemismo.

La titolarità di Martinez non viene messa in discussione dall’allenatore spagnolo ‘solo’ perché parliamo di un portiere di spessore internazionale. In poche parole, perché il classe ’92 è così forte che non si può lasciare in panchina.

Probabilmente Emery acconsentirebbe alla partenza dell’estremo difensore di Mar del Plata, con l’Aston Villa che potrebbe chiedere una cifra non così eccessiva, nonostante il contratto in scadenza nel 2029.

Per il suo approdo all’Inter, tuttavia, i dirigenti interisti dovrebbero superare almeno due grandi ostacoli. Il primo è rappresentato dall’ingaggio: Martinez guadagna più di 4 milioni di euro netti, che per l’Inter sarebbero circa 8 lordi. Non pochi per un giocatore che all’inizio della prossima stagione, precisamente il 2 settembre, compirà 34 anni.

Il secondo è proprio l’età di Martinez: la proprietà dell’Inter vuole che per il post Sommer venga preso un profilo giovane e rivendibile, in pratica l’opposto del ‘Dibu’, finanche con uno stipendio non lontano dai nuovi parametri.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie