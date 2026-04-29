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Mourinho al Real Madrid, arrivano conferme: ok al ritorno in Spagna

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Ex allenatore del Real Madrid dal 2010 al 2013, José Mourinho è pronto a tornare alla guida delle merengues a partire dalla prossima stagione.

José Mourinho
Mourinho in pole per la panchina del Real Madrid (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il destino di Arbeloa alla guida della squadra spagnola appare segnato con Florentino Perez che è stato chiaro nel voler decidere in prima persona il prossimo allenatore del Real Madrid.

Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano il Real Madrid sarebbe a conoscenza già da due settimane sull’apertura da parte di José Mourinho al ritorno alla guida delle merengues. Florentino Perez dovrà prendere una decisione e al momento sembrano essere tre le ipotesi più accreditate per la guida della formazione in vista della prossima stagione con la candidatura di José Mourinho che si fa sempre più forte.

Il suo contratto con il Benfica scadrà nel giugno del 2027, ma in caso di chiamata del Real Madrid non sarebbe un problema salutare la formazione portoghese per tornare nella capitale spagnola.

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