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Lautaro oltre a Bastoni, Barcellona ingordo: la strategia per il doppio scippo all’Inter

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L’arduo piano del club di Laporta per completare l’acquisto di difensore e attaccante

Verrebbe da dire, ma con quali soldi? Secondo ‘Cadena Ser’, il Barcellona pensa al doppio grande colpo dall’Inter: Alessando Bastoni più il capitano dei nerazzurri, quel Lautaro Martinez già corteggiato nella primavera/inizio estate del 2020.

Al tempo l’argentino aveva ancora una clausola, di poco superiore ai 100 milioni, e uno sponsor impareggiabile: Leo Messi. Perché l’affare non si fece? Semplice, il Barça non ebbe le risorse per arrivare a un accordo con Marotta e soci.

Grafica Lautaro Bastoni Barcellona
Lautaro oltre a Bastoni, Barcellona ingordo: la strategia per il doppio scippo all’Inter (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Son passati sei anni e il Barça mica se la passa meglio, finanziariamente parlando. Infatti già sembra complicato che possa arrivare a Bastoni: il difensore è più che aperto a un trasferimento in blaugrana e l’Inter è disposta a discuterne, che però non vuol certo dire svendere. La richiesta è sui 70/80 milioni di euro, e preferibilmente niente contropartite.

La valutazione di Lautaro può essere simile: il numero 10 della squadra di Chivu ha due anni in più di Bastoni, ma un contratto fino al 2029 da ben 9 milioni di euro netti più bonus. Insomma, è super blindato. Per ‘Cadena Ser’ l’attaccante di Bahia Bianca è sulla lista della spesa dei catalani, come una delle alternative al grande e costosissimo obiettivo Julian Alvarez.

Ripetiamo la domanda: con quali soldi? Per la medesima fonte, il Barcellona punta a chiudere il doppio colpo – difensore e attaccante, nel caso Bastoni e Lautaro – attraverso qualche cessione illustre. Si fanno i nomi di Kounde e Araujo, entrambi nei radar della Premier. Chapeau a Deco, il Ds del Barça, qualora dovesse riuscire a portare a termine un piano così arduo.

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