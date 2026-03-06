Remo Freuler sembra essere destinato a salutare il Bologna alla fine del campionato in corso con il centrocampista svizzero che è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a prolungare con i rossoblu.
Lo svizzero sembra essere destinato a salutare a costo zero alla fine del campionato con la Roma che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, appare intenzionata a metterlo sotto contratto.
Le trattative per il rinnovo del contratto di Freuler con il Bologna appaiono andare a rilento con il classe 1992 che non ha trovato l’accordo con la società rossoblu per il prolungamento dell’accordo. Sulle sue tracce ci sarebbero i giallorossi con Gian Piero Gasperini che sarebbe felice di averlo di nuovo a disposizione avendolo allenato all’Atalanta.
Non manca di sicuro la concorrenza per il calciatore svizzero che è finito nel mirino di diverse squadre. Non è da escludere un suo ritorno in patria con diverse società che vorrebbero valutare il suo acquisto.