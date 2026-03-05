Roma, il futuro di Mancini in bilico: pronta la maxi offerta di una big della Serie A | CM

Il difensore giallorosso, pilastro e pupillo di Gasperini, è entrato nel mirino di un top club: pronti quindici milioni di euro in vista del mercato estivo

Da certezza e uomo spogliatoio della Roma a possibile partente? Il futuro di Gianluca Mancini potrebbe tornare clamorosamente in bilico. Il difensore centrale dei giallorossi e della Nazionale, ha infatti attirato le attenzioni di una big della Serie A e potrebbe animare il prossimo calciomercato. Una notizia destinata a scuotere l’ambiente giallorosso. Il centrale, che ha il contratto in scadenza nel 2027, sta trattando con il club il rinnovo, ma l’interessamento di un top club del campionato italiano, potrebbe rimettere tutto in discussione. Ed aprire nuovi ed inimmaginabili scenari.

Mancini è un pilastro della difesa giallorossa e un punto di riferimento per i tecnici che si sono seduti sulla panchina della Roma in questi anni. Da Fonseca a Mourinho, da Daniele De Rossi a Juric, fino a Ranieri e Gasperini, il difensore è diventato un intoccabile. “Uno dei miei capitani”, come disse Josè Mourinho in una vecchia dichiarazione. Mancini ha dimostrato affidabilità ed è cresciuto in modo esponenziale, provando a limitare l’irruenza che lo ha contraddistinto negli anni passati.

Un punto fermo per Gasperini e i tecnici che lo hanno preceduto

Per Gasperini è un vero e proprio insostituibile: una colonna del reparto arretrato e un importante punto di riferimento per i compagni. Domenica, al termine di Roma-Juve, ha catechizzato i compagni dopo il gol subito da Gatti nel finale, conscio del ruolo da regista del reparto arretrato. La Roma sta pensando di blindarlo e di renderlo ancora più centrale nel progetto giallorosso: lui e Cristante rappresentano la base sulla quale ripartire e costruire la formazione del futuro.

Il suo contratto scadrà a giugno del 2027 e i dirigenti giallorossi hanno iniziato a lavorare per provare a trovare un accordo sul rinnovo. Una pratica che Massara vorrebbe provare a risolvere prima dell’estate, evitando di portare il cartellino del difensore ad un anno dalla scadenza naturale. A far ben sperare i tifosi giallorossi è l’annuncio di Giuseppe Riso, agente del calciatore, che a fine mercato invernale ha affermato che le parti siano molto vicine al rinnovo. Ma su Gianluca Mancini si sono accesi i riflettori di una big del calcio italiano: che ha bisogno di rinnovare il proprio pacchetto arretrato con operazioni intelligenti e forze fresche, e che ha fiutato l’affare.

L’Inter si fionda su Mancini: pronti quindici milioni di euro

Si tratta dell’Inter. Il club nerazzurro in vista della prossima stagione sarà chiamato a rivoluzionare la propria difesa. De Vrij e Acerbi saluteranno Appiano Gentile e su Akanji non sono stati sciolti gli interrogativi. In caso di scudetto il riscatto del suo cartellino dal Manchester City diventerà automatico, ma non è detto che il centrale resti a Milano. Marotta sta guardandosi intorno e il nome di Mancini è stato evidenziato con forza sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Anche alla luce del forte pressing di Christian Chivu. Il tecnico nerazzurro è infatti un grande estimatore del centrale giallorosso e starebbe spingendo il club per forzare la trattativa. Sarebbero pronti ben quindici milioni di euro per convincere i Friedkin a cedere il loro difensore.

Mancini aspetta di conoscere lo sviluppo della situazione. A Roma ha trovato un ambiente ideale; è amato dai tifosi, rispettato dai compagni e apprezzato dal tecnico. E non aveva mai preso in considerazione l’idea di lasciare il club: ma un’offerta (decisamente più allettante dal punto di vista economico) dell’Inter, la possibilità di lottare per lo scudetto e per la Champions League, potrebbero portarlo a fare ragionamenti diversi. Tra pochi giorni compirà trenta anni e dovrà decidere il proprio futuro. L’offerta dei nerazzurri potrebbe rappresentare l’ultima, grande occasione della carriera.

Gianluca Mancini è uno dei pilastri della difesa giallorossa e veste la maglia della Roma dal luglio 2019, quando arrivò dall’Atalanta (inizialmente in prestito, poi riscattato definitivamente nel settembre 2020). Con la maglia del club capitolino ha collezionato trecentosette presenze, con diciannove gol ed ha vinto una Conference League.