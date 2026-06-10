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Gasp mette la freccia sulla Juventus: 22 milioni dalla Roma

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Ennesima sfida totale tra bianconeri e giallorossi, cosa sta succedendo

Dopo la battaglia in campionato nella corsa alla Champions League, vinta dai giallorossi, Juventus Roma sono al centro di numerose sfide di calciomercato, almeno secondo le indiscrezioni più recenti del settore. Le due dirigenze, d’altronde, condividono esigenze stringenti negli stessi ruoli e per questo è facile entrare in rotta di collisione per obiettivi condivisi.

Spalletti e Gasperini a duello
Gasp mette la freccia sulla Juventus: 22 milioni dalla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Per quanto riguarda le fasce, ci sono diversi profili, come Bernasconi, Dodo, Fortini, che in un passato più o meno recenti sono finiti in orbita bianconera e giallorossa, ma negli ultimi giorni il potenziale duello tra le due squadre si è spostato dalla Serie A alla Spagna.

La Gazzetta dello Sport conferma, infatti, un interessamento concreto della squadra capitolina per Matteo Ruggeri. Il mancino 23enne è già stato allenato da Gian Piero Gasperini ai tempi dell’Atalanta, ma piace molto anche a Luciano Spalletti e di lui si è parlato nei colloqui con l’Atletico Madrid per Nico Gonzalez e Sorloth.

A caccia di un nuovo terzino sinistro, Diego Pablo Simeone è pronto a dare il via libera alla cessione dell’ex nerazzurro, che pur smentendo sui social le voci su un addio, non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia. La valutazione si aggira attorno ai 30 milioni, ma secondo la rosea la Roma pensa di poter chiudere a 20-22 milioni più bonus.

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