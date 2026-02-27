Ottavi Europa League: sorteggio clamoroso per Roma e Bologna

Entrambe le squadre sono capitate nella parte del tabellone più complicata
Dopo gli ottavi Champions, ecco quelli di Europa League. Sorteggio clamoroso per la Roma di Gasperini e il Bologna di Italiano.
Agli ottavi di Europa League derby tutto italiano proprio tra i giallorossi e i rossoblù, entrambi capitati nella parte del tabellone più complicata. Chi passerà il turno affronterà la vincente della sfida tra Lille e Aston Villa.
Ecco il tabellone completo:
- TABELLONE DI DESTRA:
Bologna-Roma
Lille-Aston Villa
Stoccarda-Porto
Nottingham-Midtjylland
- TABELLONE DI SINISTRA:
Ferencvaros-Braga
Panathinaikos-Betis
Genk-Friburgo
Celta-Lione
Gli ottavi di Europa League si disputeranno tra il 12 e il 19 marzo. La gara d’andata tra Bologna e Roma si giocherà in casa dei rossoblù, allo stadio ‘Dall’Ara’.