Ottavi Europa League: sorteggio clamoroso per Roma e Bologna

Entrambe le squadre sono capitate nella parte del tabellone più complicata

Dopo gli ottavi Champions, ecco quelli di Europa League. Sorteggio clamoroso per la Roma di Gasperini e il Bologna di Italiano.

Gasperini e Italiano prima di Roma-Bologna
Ottavi Europa League: sorteggio clamoroso per Roma e Bologna (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Agli ottavi di Europa League derby tutto italiano proprio tra i giallorossi e i rossoblù, entrambi capitati nella parte del tabellone più complicata. Chi passerà il turno affronterà la vincente della sfida tra Lille e Aston Villa.

Ecco il tabellone completo:

  • TABELLONE DI DESTRA:
    Bologna-Roma
    Lille-Aston Villa
    Stoccarda-Porto
    Nottingham-Midtjylland
  • TABELLONE DI SINISTRA:
    Ferencvaros-Braga
    Panathinaikos-Betis
    Genk-Friburgo
    Celta-Lione

Gli ottavi di Europa League si disputeranno tra il 12 e il 19 marzo. La gara d’andata tra Bologna e Roma si giocherà in casa dei rossoblù, allo stadio ‘Dall’Ara’.

