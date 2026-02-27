Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sorteggio ottavi Champions, l’Atalanta pesca una delle grandi favorite

Foto dell'autore

Il tabellone completo da Real Madrid-Manchester City a Galatasaray-Liverpool

A Nyon è stato effettuato il sorteggio degli ottavi di Champions League.

L’Atalanta di Palladino, che ha superato i playoff con una rimonta epica in casa contro il Borussia Dortmund, ha pescato una delle grandi favorite alla vittoria finale.

L'Atalanta festeggia la qualificazione agli ottavi Champions
Sorteggio ottavi Champions, l’Atalanta pesca una delle grandi favorite (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’avversario della ‘Dea’ agli ottavi Champions sarà il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo. I bavaresi guidati da Kompany sono primissimi in Bundesliga e hanno chiuso da secondi, con 21 punti, la League Phase. Fin qui hanno subito appena due sconfitte e sono stati una vera e propria macchina da gol: 135 quelli segnati considerate tutte le competizioni, 35 quelli incassati.

La supersfida degli ottavi sarà sicuramente quella tra Real Madrid e Manchester City. Una delle due affronterebbe l’Atalanta, qualora ovviamente Samardzic e compagni dovessero compiere un’altra impresa eliminando il Bayern.

Il Bodo Glimt, la formazione norvegese che ha buttato fuori l’Inter, è stata sorteggiata con lo Sporting CP, mentre il Galatasaray – che ha superato la Juve – il Liverpool.

Ecco il tabellone completo:

  • Real Madrid-Manchester City
  • Bodo/Glimt-Sporting Lisbona
  • PSG-Chelsea
  • Newcastle-Barcellona
  • Galatasaray-Liverpool
  • Atletico Madrid-Tottenham
  • Atalanta-Bayern Monaco
  • Bayer Leverkusen-Arsenal
Tabellone ottavi Champions
Tabellone ottavi Champions: Real Madrid o Manchester City per l’Atalanta se supera il Bayern (Foto X Uefa) – Calciomercato.it

Gli ottavi di finale si disputeranno tra il 10/11 e il 17/18 marzo.

/7
1125

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie