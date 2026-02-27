Il tabellone completo da Real Madrid-Manchester City a Galatasaray-Liverpool

A Nyon è stato effettuato il sorteggio degli ottavi di Champions League.

L’Atalanta di Palladino, che ha superato i playoff con una rimonta epica in casa contro il Borussia Dortmund, ha pescato una delle grandi favorite alla vittoria finale.

L’avversario della ‘Dea’ agli ottavi Champions sarà il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo. I bavaresi guidati da Kompany sono primissimi in Bundesliga e hanno chiuso da secondi, con 21 punti, la League Phase. Fin qui hanno subito appena due sconfitte e sono stati una vera e propria macchina da gol: 135 quelli segnati considerate tutte le competizioni, 35 quelli incassati.

La supersfida degli ottavi sarà sicuramente quella tra Real Madrid e Manchester City. Una delle due affronterebbe l’Atalanta, qualora ovviamente Samardzic e compagni dovessero compiere un’altra impresa eliminando il Bayern.

Il Bodo Glimt, la formazione norvegese che ha buttato fuori l’Inter, è stata sorteggiata con lo Sporting CP, mentre il Galatasaray – che ha superato la Juve – il Liverpool.

Ecco il tabellone completo:

Real Madrid-Manchester City

Bodo/Glimt-Sporting Lisbona

PSG-Chelsea

Newcastle-Barcellona

Galatasaray-Liverpool

Atletico Madrid-Tottenham

Atalanta-Bayern Monaco

Bayer Leverkusen-Arsenal

Gli ottavi di finale si disputeranno tra il 10/11 e il 17/18 marzo.