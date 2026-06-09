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Fabbian nel mirino della Lazio, il centrocampista piace a Gattuso | CM

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Giovanni Fabbian piace a Gennaro Gattuso che potrebbe chiederne l’acquisto in vista della prossima stagione con l’ex Bologna che potrebbe salutare Firenze dopo pochi mesi.

Giovanni Fabbian
Fabbian nel mirino della Lazio di Gattuso (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il calciomercato sta entrando nel vivo con le squadre che sono al lavoro per sistemare le proprie rose in vista della stagione che sta per prendere il via. In casa Lazio, in attesa dell’ufficializzazione di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, si sta lavorando per cercare di accontentare le richieste dell’ex CT della nazionale.

Uno dei calciatori che piace molto a Gattuso è Giovanni Fabbian, spesso convocato dall’allenatore durante la sua esperienza sulla panchina della nazionale italiana. Acquistato dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto per una somma complessiva di circa 15 milioni di euro dal Bologna, il classe 2003 non ha avuto un ruolo centrale nella squadra viola nella seconda parte di campionato.

Non è da escludere che per Fabbian possano aprirsi le porte di un nuovo cambio di maglia con la Lazio che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe provare a convincere i viola a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.

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