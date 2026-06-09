Zirkzee in Serie A: Juve e Roma finiscono KO

Bianconeri, giallorossi e Como rischiano di perdere la battaglia italiana per l’olandese

Ormai da diversi mesi, Joshua Zirkzee ha preparato le valigie per provare a chiudere una volta per tutte la sua disastrosa esperienza al Manchester United. Dopo due anni a dir poco in chiaroscuro, l’attaccante olandese non ha più intenzione di temporeggiare troppo, memore di quanto accaduto a gennaio, quando l’accordo verbale raggiunto con la Roma è saltato per i capricci di Carrick, che poi non lo ha quasi mai utilizzato.

Una situazione che all’ex Bologna è costata cara, anzi carissima, come testimonia l’esclusione dai convocati dell’Olanda per il Mondiale. Oltre ai giallorossi, sulle sue tracce ci sono da tempo anche Como, Juventus e Milan, ma tutte queste squadre rischiano di essere battute dall’irruzione di un’altra big.

Secondo Team Talk, infatti, anche l’Inter stima molto il 24enne ex Bayern Monaco e il Manchester United proprio nelle scorse ore è stato riaccostato con forza a Pio Esposito. Ad oggi, tuttavia, una cessione dell’attaccante azzurro non è contemplata a Milano e un’eventuale operazione per Zirkzee sarebbe assolutamente a se stante.