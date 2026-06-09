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Zirkzee in Serie A: Juve e Roma finiscono KO

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Bianconeri, giallorossi e Como rischiano di perdere la battaglia italiana per l’olandese

Ormai da diversi mesi, Joshua Zirkzee ha preparato le valigie per provare a chiudere una volta per tutte la sua disastrosa esperienza al Manchester United. Dopo due anni a dir poco in chiaroscuro, l’attaccante olandese non ha più intenzione di temporeggiare troppo, memore di quanto accaduto a gennaio, quando l’accordo verbale raggiunto con la Roma è saltato per i capricci di Carrick, che poi non lo ha quasi mai utilizzato.

Zirkzee esulta dopo un gol
Zirkzee in Serie A: Juve e Roma finiscono KO (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una situazione che all’ex Bologna è costata cara, anzi carissima, come testimonia l’esclusione dai convocati dell’Olanda per il Mondiale. Oltre ai giallorossi, sulle sue tracce ci sono da tempo anche Como, Juventus Milan, ma tutte queste squadre rischiano di essere battute dall’irruzione di un’altra big.

Secondo Team Talk, infatti, anche l’Inter stima molto il 24enne ex Bayern Monaco e il Manchester United proprio nelle scorse ore è stato riaccostato con forza a Pio Esposito. Ad oggi, tuttavia, una cessione dell’attaccante azzurro non è contemplata a Milano e un’eventuale operazione per Zirkzee sarebbe assolutamente a se stante.

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