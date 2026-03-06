Tegola Dybala per la Roma: operazione al ginocchio, rischio stagione finita

L’argentino si è rifatto male nell’allenamento di ieri mattina
Tegola Dybala. L’argentino è a Villa Stuart per operarsi al ginocchio sinistro, dopo lo stop nell’allenamento di ieri mattina. La decisione è stata ovviamente presa di concerto con il club giallorosso.
Trattasi di tratta di un intervento mininvasivo di artroscopia esplorativa, con cui si farà luce sulle cause dei continui problemi al ginocchio. Tempi di recupero ancora incerti, ma si parla di un possibile rientro fra un mese/un mese e mezzo in caso di semplice lesione al menisco.
Come specifica ‘AsRomaLive.it’, “nel caso in cui fossero coinvolti i legamenti, la sua stagione potrebbe addirittura finire qui”.
I continui guai fisici de ‘La Joya’ potrebbero comunque spingere la Roma a non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. L’ex Juve potrebbe tornare in Argentina, per la precisione firmare col Boca Juniors, ma non si può escludere un trasloco negli Stati Uniti.