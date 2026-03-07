Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tutti con Spalletti dopo il tweet della Juve: “L’unico competente”

Foto dell'autore

Il classe ’59 di Certaldo è l’allenatore più anziano della storia della Juventus

Luciano Spalletti è uno degli allenatori più ‘anziani’ della nostra Serie A, il più anziano in assoluto della storia della Juventus. Oggi ha compiuto 67 anni e il club bianconero lo ha omaggiato sui propri social.

Spalletti prima di una partita della Juve
Tutti con Spalletti dopo il tweet della Juve: “L’unico competente” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

“Tanti auguri al nostro mister. Buon compleanno Luciano”, il post su X della Juve sotto a cui sono piovuti tantissimi commenti. Praticamente tutti in favore del tecnico di Certaldo, nello specifico pro-rinnovo del contratto che scade a giugno.

La Juve fa gli auguri a Spalletti: “Un biennale subito”

“Rinnovsatelo”; “Un biennale subito”. C’è chi poi ne ha approfittato per lanciare una stilettata alla società: “È l’unico competente che c’è nella Juve attuale”. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Rinnovo con la Juve, Spalletti scherza: “Andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli e Chiellini”

Sull’argomento rinnovo, che a meno di sorprese si farà a breve, il diretto interessato ci ha scherzato su nella conferenza di vigilia della gara col Pisa: “Ne abbiamo già parlato col club e siamo lì a 5 metri. La porta resta aperta, andrò ad abitare anche nello stesso condominio di Comolli e Chiellini per parlare più volte... Comunque non conta un contratto da esibire, ma far bene”.

/7
1565

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie