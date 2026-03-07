Il classe ’59 di Certaldo è l’allenatore più anziano della storia della Juventus

Luciano Spalletti è uno degli allenatori più ‘anziani’ della nostra Serie A, il più anziano in assoluto della storia della Juventus. Oggi ha compiuto 67 anni e il club bianconero lo ha omaggiato sui propri social.

“Tanti auguri al nostro mister. Buon compleanno Luciano”, il post su X della Juve sotto a cui sono piovuti tantissimi commenti. Praticamente tutti in favore del tecnico di Certaldo, nello specifico pro-rinnovo del contratto che scade a giugno.

La Juve fa gli auguri a Spalletti: “Un biennale subito”

“Rinnovsatelo”; “Un biennale subito”. C’è chi poi ne ha approfittato per lanciare una stilettata alla società: “È l’unico competente che c’è nella Juve attuale”. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Per anni sotto il post di auguri si sono letti insulti Sarri Pirlo Motta Tudor Allegri Per Spalletti solo auguri 🎂 — 𝔇on 𝔉rankie 𝔐antra (@donfrankiefanta) March 7, 2026

Tanti auguri mister, grazie per averci ridato dignità e passione @juventusfc regalategli un biennale, veloci — Saddam Huijsen (@Anno_0_) March 7, 2026

Unica persona competente che c’è nella Juve attuale — Veritas Max (@araujopampani) March 7, 2026

E come regalo merita un bel contratto biennale eh…👌 — Spallettismo (@BiancoNeroJ1897) March 7, 2026

Auguri, regalategli un biennale — LanciaRatzinger (@KakashiSoF) March 7, 2026

grazie di averci ridato la passione di tifare questi colori, Mister. tanti auguri, ti voglio bene. 🤍🖤 — PæP (@pepjumped) March 7, 2026

Auguri Mister e porta pazienza…. Teniamocelo stretto perché allenatori migliori di lui liberi non ce ne sono, e fategli un regalo al prossimo calciomercato comprategli giocatori validi! — Event_x_Horizon (@Event_x_Horizon) March 7, 2026

RINNOVATELO — Alessandro (@casghai) March 7, 2026

Rinnovo con la Juve, Spalletti scherza: “Andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli e Chiellini”

👀 #Juventus – #Spalletti sul rinnovo: “Ne abbiamo già parlato col club e siamo lì a 5 metri. La porta resta aperta, andrò ad abitare anche nello stesso condominio di #Comolli e #Chiellini per parlare più volte. Non conta un contratto da esibire ma far bene” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/MppoSzhwMF — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 6, 2026

Sull’argomento rinnovo, che a meno di sorprese si farà a breve, il diretto interessato ci ha scherzato su nella conferenza di vigilia della gara col Pisa: “Ne abbiamo già parlato col club e siamo lì a 5 metri. La porta resta aperta, andrò ad abitare anche nello stesso condominio di Comolli e Chiellini per parlare più volte... Comunque non conta un contratto da esibire, ma far bene”.