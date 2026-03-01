Roma-Juve, clamorosa novità di formazione: cambia posizione

A pochissime ore dalla sfida tra Roma e Juventus si va verso una grossa novità di formazione: ecco le ultime.
Ci siamo. Tra poche ore, precisamente alle 20:45, Roma e Juve si affrontano nel big match del 27esimo turno di Serie A. Le due squadre arrivano in maniera completamente diversa all’appuntamento: i giallorossi vivono un buonissimo momento e hanno la possibilità di raggiungere il Napoli al terzo posto in casa di vittoria, mentre i bianconeri dovranno essere bravi a dimenticare l’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray.
Intanto, si va verso una clamorosa novità di formazione. Gian Piero Gasperini, infatti, avrebbe deciso di avanzare Pisilli sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Malen. Il centrocampista classe 2004 agirà sulla stessa linea di Pellegrini, provando a sfruttare le sue grandissime doti di inserimento. Ecco le probabili formazioni di Roma-Juve, match più atteso di questo turno di campionato:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti