Il brasiliano tentenna fronte rinnovo: possibile tentativo della Juve

Carlos Augusto tentenna sul rinnovo fino al 2030, dopo che mesi fa entourage e club avevano trovato un accordo di massima, e così il suo addio all’Inter comincia davvero a prendere corpo. A ‘Sportmediaset’, dopo il successo sul Cagliari che attiva il countdown Scudetto, proprio il difensore brasiliano ha confermato tutti i dubbi circa la sua permanenza in nerazzurro.

“Sto bene qua, c’è un bel gruppo di amici – le parole di Carlos Augusto – Ma sappiamo come funziona nel calcio… Sto giocando e posso ancora conquistare la Nazionale. È dura, ma voglio pensarci dopo aver vinto lo Scudetto“.

Carlos Augusto non è soddisfatto del suo minutaggio e vorrebbe maggiori garanzie di impiego (che il club e Chivu non possono certo dargli) in ottica futura. E forse anche più soldi rispetto ai circa 3 milioni netti l’anno proposti per il prolungamento del contratto che ora scade nel 2028. Dietro questi tentennamenti, come già scritto da Calciomercato.it, potrebbe esserci la Juve più che la Roma.