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Juve-Bologna, Spalletti con 5 assenze: sciolti i dubbi su Yildiz e Thuram

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La Juventus ospita questa sera all’Allianz Stadium il Bologna: le probabili formazioni del match della 33° giornata del campionato di Serie A

Tutto confermato dopo l’ultimissima sgambata di questa mattina alla Continassa. Kenan Yildiz sarà a disposizione per il posticipo di questa sera della Juventus contro il Bologna, match fondamentale in chiave Champions per la truppa di Spalletti.

Juventus, Thuram e Yildiz recuperati
La Juve recupera Thuram e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it

Il fantasista turco è alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro ed è stato gestito in settimana, tornando ad allenarsi con la squadra nella seduta di sabato. Yildiz potrebbe anche partire titolare nella sfida dell’Allianz Stadium e fare staffetta con Boga sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna: Spalletti recupera Yildiz

In attacco il favorito per una maglia dal primo minuto è David, mentre Boga (tra i più in forma e decisivo la scorsa settimana contro l’Atalanta) potrebbe partire dalla panchina ed essere così un’arma da sfruttare a gara in corso per Spalletti.

L’allenatore bianconero avrà a disposizione anche Thuram, pronto a partire titolare nel consolidato duo in mediana con capitan Locatelli. Spalletti ritrova dopo la squalifica lo stakanovista McKennie, mentre in porta conferma per Di Gregorio vista anche l’indisponibilità di Perin. Out e fuori dai convocati anche Vlahovic, Cabal, Milik e Adzic.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano

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