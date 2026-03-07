Occhi su Dodò in casa Juventus per la prossima stagione con l’esterno della Fiorentina che è un obiettivo della squadra bianconera per il prossimo campionato.
Storicamente la Juventus ha guardato spesso in casa viola per cercare dei rinforzi, riuscendo a portare in bianconero calciatori come Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e, in passato, Roberto Baggio.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i bianconeri starebbero pensando a Dodò, calciatore brasiliano che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Fino a poche settimane fa si era parlato di un possibile rinnovo dell’esterno con i viola, ma al momento le trattative appaiono ferme. I toscani non vogliono rischiare di perderlo a zero e potrebbero dare l’ok alla sua partenza in estate per monetizzare.
La Juventus starebbe pensando al suo acquisto tramite uno scambio andando a mettere sul piatto il cartellino di Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero appare destinato alla cessione con i viola che potrebbero acquistarlo andando a salutare De Gea dopo due stagioni. Oltre al portiere ex Monza la Juventus potrebbe mettere sul piatto anche un conguaglio economico intorno ai 3 o 4 milioni di euro.