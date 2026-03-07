Atalanta
La Juventus piomba su Dodò, scambio in vista con la Fiorentina

Occhi su Dodò in casa Juventus per la prossima stagione con l’esterno della Fiorentina che è un obiettivo della squadra bianconera per il prossimo campionato.

Dodò
La Juventus ha messo nel mirino Dodò, pronto lo scambio

Storicamente la Juventus ha guardato spesso in casa viola per cercare dei rinforzi, riuscendo a portare in bianconero calciatori come Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e, in passato, Roberto Baggio.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i bianconeri starebbero pensando a Dodò, calciatore brasiliano che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Fino a poche settimane fa si era parlato di un possibile rinnovo dell’esterno con i viola, ma al momento le trattative appaiono ferme. I toscani non vogliono rischiare di perderlo a zero e potrebbero dare l’ok alla sua partenza in estate per monetizzare.

La Juventus starebbe pensando al suo acquisto tramite uno scambio andando a mettere sul piatto il cartellino di Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero appare destinato alla cessione con i viola che potrebbero acquistarlo andando a salutare De Gea dopo due stagioni. Oltre al portiere ex Monza la Juventus potrebbe mettere sul piatto anche un conguaglio economico intorno ai 3 o 4 milioni di euro.

Serie A

Serie A logo
