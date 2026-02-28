Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Koopmeiners si gioca la Juve: l’ombra di Gasperini e l’erede per Spalletti | CM

Foto dell'autore

Il centrocampista olandese tra alti e bassi anche sotto la gestione Spalletti: gli scenari sul futuro 

La Juventus è attesa dal crocevia Roma, nello scontro diretto per un posto alla prossima Champions League. All’Olimpico Luciano Spalletti avrà una defezione pesante, vista la squalifica di capitan Locatelli.

Koopmeiners, le ultime sul futuro alla Juve
Teun Koopmeiners, le ultime sul futuro (Ansa) – Calciomercato.it

Il centrocampista di Lecco finora è stato uno dei migliori sotto la gestione dell’ex Ct della Nazionale e dovrà marcare visita nel fondamentale match contro la formazione di Gasperini. Al suo posto il favorito per affiancare Thuram in mediana è Teun Koopmeiners, in vantaggio su Miretti e Adzic. 

L’olandese ha dato segnali di risveglio in Champions, risultando uno dei più efficaci nella doppia sfida contro il Galatasaray che ha segnato l’eliminazione dall’Europa dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners in bilico: Tonali, Ederson o Frattesi per il centrocampo

L’ex Atalanta continua nel suo rendimento altalenante ed è stato impiegato in vari ruoli da Spalletti nello scacchiere tattico del tecnico della Juve. Da mezzala Koopmeiners ha convinto nell’ultima gara di coppa e nei prossimi tre mesi si giocherà il proprio futuro sotto la Mole. 

Tonali in azione col Newcastle
Sandro Tonali con la maglia del Newcastle (Ansa) – Calciomercato.it

Il suo destino rimane in bilico, malgrado la stima di Spalletti per il giocatore. Il nazionale orange a giugno avrà un costo a bilancio vicina ai 35 milioni di euro e per un’offerta intorno ai 40 potrebbe lasciare Torino come raccolto da Calciomercato.it. Non è un mistero che tra i suoi estimatori ci sia proprio Gasperini, avversario nella sfida dell’Olimpico e che lo ha lanciato a grandi livelli con la casacca dell’Atalanta. Le sirene però non mancano anche dall’estero, visto che Koopmeiners ha estimatori in Premier League. 

In caso d’addio di ‘Koop’, la Juventus investirebbe il tesoretto per un profilo di alto livello in mezzo al campo: il sogno resta Tonali, mentre il piano B porta a Ederson o Frattesi. Tutti profili molto apprezzati da Spalletti, che viaggia verso la permanenza alla guida della ‘Vecchia Signora’.

/7
1318

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie