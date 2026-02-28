Il centrocampista olandese tra alti e bassi anche sotto la gestione Spalletti: gli scenari sul futuro

La Juventus è attesa dal crocevia Roma, nello scontro diretto per un posto alla prossima Champions League. All’Olimpico Luciano Spalletti avrà una defezione pesante, vista la squalifica di capitan Locatelli.

Il centrocampista di Lecco finora è stato uno dei migliori sotto la gestione dell’ex Ct della Nazionale e dovrà marcare visita nel fondamentale match contro la formazione di Gasperini. Al suo posto il favorito per affiancare Thuram in mediana è Teun Koopmeiners, in vantaggio su Miretti e Adzic.

L’olandese ha dato segnali di risveglio in Champions, risultando uno dei più efficaci nella doppia sfida contro il Galatasaray che ha segnato l’eliminazione dall’Europa dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners in bilico: Tonali, Ederson o Frattesi per il centrocampo

L’ex Atalanta continua nel suo rendimento altalenante ed è stato impiegato in vari ruoli da Spalletti nello scacchiere tattico del tecnico della Juve. Da mezzala Koopmeiners ha convinto nell’ultima gara di coppa e nei prossimi tre mesi si giocherà il proprio futuro sotto la Mole.

Il suo destino rimane in bilico, malgrado la stima di Spalletti per il giocatore. Il nazionale orange a giugno avrà un costo a bilancio vicina ai 35 milioni di euro e per un’offerta intorno ai 40 potrebbe lasciare Torino come raccolto da Calciomercato.it. Non è un mistero che tra i suoi estimatori ci sia proprio Gasperini, avversario nella sfida dell’Olimpico e che lo ha lanciato a grandi livelli con la casacca dell’Atalanta. Le sirene però non mancano anche dall’estero, visto che Koopmeiners ha estimatori in Premier League.

In caso d’addio di ‘Koop’, la Juventus investirebbe il tesoretto per un profilo di alto livello in mezzo al campo: il sogno resta Tonali, mentre il piano B porta a Ederson o Frattesi. Tutti profili molto apprezzati da Spalletti, che viaggia verso la permanenza alla guida della ‘Vecchia Signora’.