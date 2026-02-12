Roma sulle tracce di Koopmeiners, la Juve vuole Ghilardi: i dettagli | CM

Le strade di Juventus e Roma tornano a incrociarsi, questa volta sul mercato: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Il 28 agosto del 2024 è stato acquistato dall’Atalanta per 51,3 milioni di euro più 6 milioni di eventuali bonus, ma ad oggi l’esperienza di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus può considerarsi davvero deludente. Con l’arrivo di Spalletti, il centrocampista olandese è sceso in campo con una certa continuità nel ruolo di braccetto difensivo, ma con il passaggio alla difesa a quattro il 27enne di Castricum ha perso il posto da titolare e posizioni nelle gerarchie dell’allenatore di Certaldo.

Adesso la Juve si interroga sul futuro di Koop, visto il grande investimento fatto 18 mesi fa. Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, Gian Piero Gasperini sarebbe disposto a riabbracciarlo alla Roma dopo la super avventura insieme ai tempi dell’Atalanta: quella dell’ex tecnico della Dea è molto più di un’idea e la situazione va monitorata con grande attenzione.

Anche perché alla Juve piace tantissimo Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 che si sta mettendo finalmente in mostra nella capitale dopo un inizio complicato. La Roma crede tantissimo nelle qualità dell’ex Hellas Verona, ma le cose potrebbero cambiare e l’idea di uno scambio (occhio alle valutazioni dei cartellini di Koopmeiners e Ghilardi) non appare poi così assurda.