Separazione consensuale a fine stagione: dalla Juve al Milan, firma da 30 milioni

Accordo con la società e agenti già al lavoro: i dettagli

Dalla Juve al Milan, il mercato aspettando lo scontro diretto del 26 aprile. Al ‘Meazza’ in palio ci sarà un posto in paradiso, cioè in quella Champions che determinerà molto, in un senso o nell’altro, le ambizioni del prossimo futuro di entrambi i club.

Per quanto riguarda il mercato, c’è un nome per Juve e Milan che può diventare ‘caldo’ nei mesi a venire. È quello di Leonardo Balerdi, argentino classe ’99 capitano del Marsiglia. In realtà ancora per poco, poiché in Francia danno pressoché per certo il suo addio nel calciomercato estivo.

Stando alle indiscrezioni del francese ‘Footmercato’, l’OM e Balerdi hanno concordato di separarsi al termine della stagione. La sesta insieme.

Il Marsiglia punterebbe a incassare sui 30 milioni per il cartellino di Balerdi, il cui contratto scade a giugno 2028. Una cifra forse troppo ottimistica, anche se sul 27enne ci sono alcuni club inglesi.

Per il prossimo anno Juve e Milan sono a caccia di un centrale forte ed esperto, Balerdi potrebbe diventare un candidato se il prezzo dovesse abbassarsi. Gli agenti dell’argentino si sono già messi in moto per cercargli una nuova destinazione, con la Serie A che risulta essere tra le preferite.