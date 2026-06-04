Lazio, saluta Romagnoli: ai dettagli il trasferimento in Qatar

Alessio Romagnoli è pronto a salutare la Lazio, rimandando di fatto il suo trasferimento in Qatar solamente di alcuni mesi.

Il suo mancato trasferimento dalla Lazio all’Al Sadd di Roberto Mancini in inverno fece molto discutere con il difensore della Lazio che aveva già salutato i propri tifosi al termine della partita disputata a Lecce. Claudio Lotito non trovò poi l’accordo per la cessione del difensore classe 1995 che è pronto a dire addio ai biancocelesti nei prossimi giorni.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la richiesta della Lazio è di circa 5 milioni di euro con il club qatariota che ha messo sul piatto 3 milioni. Possibile che si trovi un incontro a metà strada con Romagnoli pronto a salutare i capitolini ed aprire un nuovo capitolo della propria carriera.