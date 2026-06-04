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Lazio, saluta Romagnoli: ai dettagli il trasferimento in Qatar

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Alessio Romagnoli è pronto a salutare la Lazio, rimandando di fatto il suo trasferimento in Qatar solamente di alcuni mesi.

Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli vicino all’addio alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il suo mancato trasferimento dalla Lazio all’Al Sadd di Roberto Mancini in inverno fece molto discutere con il difensore della Lazio che aveva già salutato i propri tifosi al termine della partita disputata a Lecce. Claudio Lotito non trovò poi l’accordo per la cessione del difensore classe 1995 che è pronto a dire addio ai biancocelesti nei prossimi giorni.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la richiesta della Lazio è di circa 5 milioni di euro con il club qatariota che ha messo sul piatto 3 milioni. Possibile che si trovi un incontro a metà strada con Romagnoli pronto a salutare i capitolini ed aprire un nuovo capitolo della propria carriera.

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