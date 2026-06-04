Carvajal in Serie A, affare a zero: bomba dalla Spagna

Il laterale spagnolo si appresta a dire addio al Real Madrid dopo oltre 450 presenze: ecco cosa sta succedendo.

451 presenze totali con la casacca del Real Madrid che gli hanno permesso di alzare al cielo 6 Champions League, 6 Mondiali per Club, 5 Supercoppe europee, 4 campionati spagnoli, 4 Supercoppe spagnole e 2 Coppe di Spagna. Daniel Carvajal ha un palmarès impressionante, ma la sua avventura in Spagna sta per concludersi.

Il laterale di Leganes classe ’92 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e si appresta a salutare il Real a parametro zero. Secondo quanto riferito in queste ore dalla radio iberica ‘Onda Cero’, Carvajal si sarebbe addirittura proposto all’Inter con l’obiettivo di giocare in Serie A e di partecipare alla prossima Champions League proprio con la casacca nerazzurra.

Una suggestione pazzesca che va monitorata con grande attenzione: l’ultima parola spetta adesso al presidente Beppe Marotta, che deve decidere se accettare o meno la proposta di una delle bandiere del Real Madrid.