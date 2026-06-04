Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Carvajal in Serie A, affare a zero: bomba dalla Spagna

Foto dell'autore

Il laterale spagnolo si appresta a dire addio al Real Madrid dopo oltre 450 presenze: ecco cosa sta succedendo. 

451 presenze totali con la casacca del Real Madrid che gli hanno permesso di alzare al cielo 6 Champions League, 6 Mondiali per Club, 5 Supercoppe europee, 4 campionati spagnoli, 4 Supercoppe spagnole e 2 Coppe di Spagna. Daniel Carvajal ha un palmarès impressionante, ma la sua avventura in Spagna sta per concludersi.

Dani Carvajal
Dani Carvajal (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il laterale di Leganes classe ’92 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e si appresta a salutare il Real a parametro zero. Secondo quanto riferito in queste ore dalla radio iberica ‘Onda Cero’, Carvajal si sarebbe addirittura proposto all’Inter con l’obiettivo di giocare in Serie A e di partecipare alla prossima Champions League proprio con la casacca nerazzurra.

Una suggestione pazzesca che va monitorata con grande attenzione: l’ultima parola spetta adesso al presidente Beppe Marotta, che deve decidere se accettare o meno la proposta di una delle bandiere del Real Madrid.

4156

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1