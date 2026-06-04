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Juve, nome pazzesco per la porta: la richiesta è di 20 milioni

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La dirigenza di corso Galileo Ferraris ha come priorità quella di prendere un nuovo portiere: ecco l’ultima suggestione. 

Di Gregorio non si è dimostrato all’altezza, mentre Perin ha 33 anni e non offre ampie garanzie. Proprio per questo motivo, la Juve è alla disperata ricerca di un nuovo numero 1 che possa difendere i pali della squadra bianconera nel corso della prossima stagione.

Dibu Martinez durante una partita dell'Aston Villa
Dibu Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it

I nomi che circolano sono diversi, da De Gea a Vicario passando per Alisson, ma nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Emiliano “Dibu” Martinez, classe ’92 della nazionale argentina e dell’Aston Villa. Il 33enne di Mar del Plata, che piace da tempo anche all’Inter, ha un contratto fino al 30 giugno 2029 ma di fronte a un’offerta di circa 20 milioni di euro il club di Birmingham non si opporrebbe alla sua cessione. 

Martinez piace per esperienza e temperamento e, dunque, la Vecchia Signora alla fine potrebbe puntare proprio sull’argentino in vista della prossima stagione.

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