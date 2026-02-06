Atalanta
Juventus, colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CM

Foto dell'autore

L’olandese continua a deludere anche con Spalletti: cessione in estate per finanziare l’arrivo di un big a centrocampo

La Juventus crea e spreca, mentre l’Atalanta è micidiale in ripartenza. I bianconeri di Spalletti crollano nel finale a Bergamo, salutando in anticipo la Coppa Italia.

Ederson nel mirino della Juventus
Ederson nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico di Certaldo fallisce il primo obiettivo stagionale, nonostante una buona prestazione da parte di Locatelli e compagni. La Juve naufraga proprio dopo l’uscita dal campo del suo capitano, che fino a quel momento aveva dato il solito equilibrio alla squadra. Dal versante opposto, invece, c’era Ederson a prendere per mano l’Atalanta e dettare i ritmi della manovra orobica.

Il brasiliano è stato uno dei migliori in campo (se non il migliore), vera e propria bussola dello scacchiere di Palladino. Intelligenza e senso tattico, con la capacità di farsi trovare al posto giusto al momento giusto in ogni zona del campo. Come dimostra l’Inserimento nel primo tempo che ha provocato il fallo di mano di Bremer e il conseguente tiro dal dischetto per la ‘Dea’.

Koopmeiners scaricato: la Juventus incassa e pianifica il grande colpo

Un elemento imprescindibile prima per Gasperini e adesso per Palladino, vero fulcro del gioco dell’Atalanta. Normale che le big del vecchio continente abbiano messo da tempo gli occhi su Ederson, che punta alla convocazione con il Brasile per il Mondiale da parte del Ct verdeoro Ancelotti.

Teun Koopmeiners in fase di impostazione
Koopmeiners verso l’addio (Ansa) – Calciomercato.it

Nell’ultima finestra di gennaio era stato soprattutto l’Atletico Madrid a provare l’affondo per l’ex Salernitana, senza riuscire però ad ottenere il semaforo verde dall’Atalanta. Troppo importante per privarsene a stagione in corso, con i Percassi che hanno respinto il corteggiamento dei ‘Colchoneros’. Oltre all’Atletico non è un mistero il ‘debole’ della stessa Juventus per il giocatore, che per caratteristiche piace molto a Luciano Spalletti. Un centrocampista totale e in grado di fare la differenza, come dimostra il rendimento di altissimo livello del classe ’99 nelle ultime stagioni.

Ederson è in scadenza nel 2027 e senza rinnovo è destinato in estate a interrompere la sua avventura a Bergamo come raccolto da Calciomercato.it. Occhio quindi a una possibile offensiva della Juve, con il prezzo del cartellino che sarà più abbordabile rispetto alle precedenti sessioni di mercato. Considerando l’attuale situazione contrattuale, il brasiliano potrebbe liberarsi per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.

La ‘Vecchia Signora’ ha messo nel mirino a centrocampo anche Tonali e Frattesi, piste che per vari motivi restano complicate per la dirigenza della Continassa. La concorrenza per il pezzo pregiato dell’Atalanta arriverebbe eventualmente dall’estero, visto che l’Inter punterebbe sul baby Stankovic in mediana. In tal caso la Juventus farebbe cassa con la cessione di Koopmeiners, flop di mercato e bocciato anche sotto la gestione Spalletti, prima di sferrare l’assalto per Ederson.

