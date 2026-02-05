Atalanta
Inter, il poker è servito: ecco i 4 acquisti per Chivu | CM

Nessun volto nuovo a gennaio per la squadra nerazzurra, che invece pianifica le mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione

Inter a secco nell’ultimo mercato invernale, con il club vicecampione d’Europa che ha preferito non affondare il colpo per un nuovo esterno vista la prolungata assenza per infortunio di Denzel Dumfries.

Chivu, le mosse dell'Inter sul mercato
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

L’olandese rientrerà a fine mese e intanto il Liverpool si era fatto sotto nel rush finale della finestra di gennaio. Dumfries in estate potrebbe comunque lasciare Milano e l’Inter è a caccia di un sostituto per la prossima stagione. In cima alla lista delle preferenze dei nerazzurri c’è il baby Palestra, in evidenza in prestito al Cagliari e valutato 35-40 milioni di euro dall’Atalanta (proprietaria del cartellino). 

La soluzione meno onerosa invece porta a Norton Cuffy, già sondato concretamente nelle scorse settimane e nei pensieri anche della Juventus come del resto lo stesso Palestra. 

Inter, da Palestra a Stankovic: le mosse per il mercato estivo

L’Inter quindi è destinata a cambiare protagonista sulla corsia destra con la possibile partenza di Dumfries, ma non sarà l’unico di certo l’unico cambiamento nella rosa di Cristian Chivu.

Con i senatori Acerbi e De Vrij verso l’addio (difficilmente rinnoveranno il contratto in scadenza), l’Inter lavora a un innesto di spessore nel reparto arretrato. Sulla lista del Ds Ausilio figurano al momento Ordonez, Scalvini, Muharemovic e Solet. Intanto un’operazione è già certa in difesa: la conferma di Manuel Akanji, che verrà riscattato a giugno dal Manchester City per 15 milioni di euro. 

Stankovic può tornare all'Inter
Aleksandar Stankovic torna all’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

In mezzo al campo invece il sodalizio nerazzurro – come appreso da Calciomercato.it – è orientato a riportare alla base Aleksandar Stankovic, autore di un’ottima stagione finora con la casacca del Brugge. L’Inter può esercitare il diritto di recompra in estate, versando 23 milioni nelle casse della società belga. Il figlio d’arte classe 2005 è pronto per il grande salto e si candiderebbe al ruolo di vice Calhanoglu in cabina di regia. 

Al contrario, in uscita a centrocampo rimane sempre Frattesi – sul quale insistono la Juve e Spalletti – mentre è incerto il futuro di Mkhitaryan. 

