Per il terzino olandese sondaggio di una grande di Premier

Potrebbe essere in Premier il futuro prossimo di Davide Frattesi. Dopo i nuovi contatti, il Nottingham Forest è passato all’attacco: come raccolto da Calciomercato.it, il club inglese ha proposto all’Inter un prestito oneroso con diritto di riscatto. Un totale sui 30 milioni di euro.

A questo punto del mercato, avendo ancora da sbrigare la pratica terzino destro (si aspetta una nuova risposta dell’Al-Ittihad per Diouf e Perisic non sembra una questione chiusa), il club nerazzurro potrebbe aprire anche a una soluzione senza obbligo di riscatto.

La decisione più importante, quella finale, spetterà comunque al calciatore. Sono ore di riflessione per il classe ’99, ai margini della squadra di Chivu.

Il Nottingham non è un top club d’Inghilterra, anzi quest’anno è anche in lotta per non retrocedere, ma comunque gli consentirebbe di entrare nel circuito Premier, ampliando potenzialmente le sue opportunità future.

Sondaggio Liverpool per Dumfries

A proposito di Premier, Calciomercato.it ha raccolto conferme su Liverpool-Dumfries: per ora, però, quello dei ‘Reds’ è stato solo un sondaggio esplorativo post infortunio di Frimpong. Plausibile quello che ha riferito ‘Sky Sport’, ovvero che l’Inter si sia mossa per Norton-Cuffy proprio per cautelarsi in caso di addio dell’olandese, che da oltre un anno ‘sogna’ di trasferirsi in Premier.

La clausola da 25/30 milioni ora non è valida e gli ci vorrà ancora qualche settimana prima di rientrare dall’operazione alla caviglia, per questo non è scontata un’offerta ufficiale (valida) del Liverpool, con il sì dell’Inter che sarebbe sorprendente. Privarsene nel momento clou della stagione sarebbe rischioso, mentre già da tempo il club è entrato nell’ordine delle idee di cederlo. A chi segue Dumfries, l’Inter ha detto di essere disposta ad accettare offerte – ma si parlava di estate – sui 20 milioni.