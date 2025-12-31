Atalanta
L’Inter esce allo scoperto per Dumfries: via libera a questa cifra | CM.IT

I prossimi sei mesi dovrebbero essere gli ultimi dell’olandese in maglia nerazzurra

Vedremo, sperando di scoprirlo in anticipo, come agirà l’Inter nel mercato invernale per la fascia destra. Chivu vorrebbe un rinforzo, visto che Luis Henrique ancora non lo convince del tutto e Dumfries rientrerà soltanto a marzo inoltrato per via dell’operazione alla caviglia sinistra.

A gennaio o in estate, ai nerazzurri servirà comunque un nuovo laterale di destra considerato il molto probabile addio dell’olandese.

Dumfries vuole strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera. In buona sostanza punta a un ingaggio da 6/6,5 milioni, rispetto ai 4/4,5 milioni che gli garantisce attualmente l’Inter. Ecco perché i prossimi sei mesi dovrebbero essere anche gli ultimi del classe ’96 in nerazzurro.

Nel contratto è presente una clausola da 25 milioni a salire che varrà dal 1° al 15 luglio prossimo. Di mezzo ci sarà il Mondiale, che Dumfries spera di vivere da protagonista. Lo spera anche la stessa Inter, comunque già entrata nell’ordine delle idee di separarsi dal suo numero 2.

Da parte del club di viale della Liberazione c’è anche la disponibilità a trattare l’uscita a una cifra più bassa di quella della clausola. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, agli intermediari vicini a Dumfries – di recente legatosi ad Ali Barat, ma l’agente numero uno rimane papà Boris – è stato detto che verranno valutaye anche offerte sui 20 milioni di euro.

