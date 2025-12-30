Dall’Inter alla Juve per un ritorno clamoroso: c’è la mano di Spalletti

Il classe ’59 di Certaldo è stato il suo primo allenatore in Serie A

Ce lo ha raccontato il nostro Giorgio Musso, le priorità della Juve nel calciomercato di gennaio saranno due: regista e terzino destro.

Un terzino destro considerato che è in uscita Joao Mario. Il portoghese è fuori dai piani di Spalletti: con lui ha giocato meno di Bremer, che è appena rientrato…

Un affare in prospettiva futura o un colpo per l’immediato? Spalletti vota sicuramente per la seconda soluzione, del resto per arrivare quantomeno in Champions servono rinforzi pronti all’uso. E allora davvero potrebbe tornare in orbita bianconera quel Joao Cancelo fresco di rottura con Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino non ha intenzione di inserirlo nella lista valevole per la seconda parte del campionato, così il 31enne di Barreiro sarà costretto a fare le valigie.

L’Al-Hilal potrebbe aprire al semplice prestito secco fino al termine della stagione con contributo a pagamento dei restanti mesi di ingaggio: per Comolli (un po’ ostile ai giocatori di ritorno dall’Arabia) e soci lo sforzo sarebbe nel caso davvero minimo.

Cancelo e il possibile ritorno alla Juve: Spalletti il suo primo allenatore in Serie A

Mendes è di nuovo al lavoro per Cancelo, una testa caldissima, uno difficile da gestire ma pure n calciatore che conosce benissimo la Serie A ed è un giocatore di indubbia qualità.

In Italia lo ha svezzato e lanciato proprio Spalletti, ai tempi dell’Inter (28 presenze, l’anno dopo andò alla Juve), dalla quale prenderebbe subito Davide Frattesi, il cui agente è lo stesso di Sandro Tonali. Operazione difficilissima per gennaio, ma nel mercato tutto può succedere, specie quando c’è la volontà del calciatore…