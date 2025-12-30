Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dall’Inter alla Juve per un ritorno clamoroso: c’è la mano di Spalletti

Foto dell'autore

Il classe ’59 di Certaldo è stato il suo primo allenatore in Serie A

Ce lo ha raccontato il nostro Giorgio Musso, le priorità della Juve nel calciomercato di gennaio saranno due: regista e terzino destro.

Un terzino destro considerato che è in uscita Joao Mario. Il portoghese è fuori dai piani di Spalletti: con lui ha giocato meno di Bremer, che è appena rientrato…

Grafica Spalletti Juve
Dall’Inter alla Juve per un ritorno clamoroso: c’è la mano di Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Un affare in prospettiva futura o un colpo per l’immediato? Spalletti vota sicuramente per la seconda soluzione, del resto per arrivare quantomeno in Champions servono rinforzi pronti all’uso. E allora davvero potrebbe tornare in orbita bianconera quel Joao Cancelo fresco di rottura con Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino non ha intenzione di inserirlo nella lista valevole per la seconda parte del campionato, così il 31enne di Barreiro sarà costretto a fare le valigie.

L’Al-Hilal potrebbe aprire al semplice prestito secco fino al termine della stagione con contributo a pagamento dei restanti mesi di ingaggio: per Comolli (un po’ ostile ai giocatori di ritorno dall’Arabia) e soci lo sforzo sarebbe nel caso davvero minimo.

Cancelo e il possibile ritorno alla Juve: Spalletti il suo primo allenatore in Serie A

Mendes è di nuovo al lavoro per Cancelo, una testa caldissima, uno difficile da gestire ma pure n calciatore che conosce benissimo la Serie A ed è un giocatore di indubbia qualità.

Cancelo Al Hilal
Cancelo per Spalletti, che lo lanciò all’Inter (Instagram Al-Hilal) – Calciomercato.it

In Italia lo ha svezzato e lanciato proprio Spalletti, ai tempi dell’Inter (28 presenze, l’anno dopo andò alla Juve), dalla quale prenderebbe subito Davide Frattesi, il cui agente è lo stesso di Sandro Tonali. Operazione difficilissima per gennaio, ma nel mercato tutto può succedere, specie quando c’è la volontà del calciatore…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie