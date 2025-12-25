Atalanta
Lucca non scalda la Juve: svelato il doppio colpo per Spalletti | CM.IT

Il centravanti del Napoli ha poco spazio e potrebbe cambiare maglia a gennaio: il club bianconero però ha altre necessità sul mercato

Il Napoli esulta per il successo in Supercoppa e bissa il trionfo scudetto dello scorso maggio, ma c’è chi non sorride nello spogliatoio guidato da Antonio Conte.

Lorenzo Lucca, le ultime sul futuro al Napoli
Lorenzo Lucca (Ansa) – Calciomercato.it

Lorenzo Lucca sta avendo poco spazio nelle rotazioni dell’allenatore salentino, che non ci ha pensato un attimo ad affidare le chiavi dell’attacco a Hojlund in attesa del rientro di Lukaku dopo il lungo infortunio. Le aspettative erano alte a inizio stagione per l’ex Udinese, che finora però ha disatteso le premesse della piazza e del Napoli. Lucca con il ritorno in pianta stabile di Lukaku avrà ancora meno spazio nello scacchiere di Conte e i suoi agenti si stanno muovendo in tal senso per trovare una soluzione.

Non sarà impresa facile però spostare il centravanti nel mercato invernale, considerando l’accordo in essere con l’Udinese. Il Napoli lo scorso luglio ha messo sul piatto un prestito oneroso alto per Lucca (9 milioni di euro), con l’obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più bonus al primo punto conquistato dai partenopei in campionato a partire da febbraio.

Lucca via da Napoli: per la Juventus non è una priorità 

La situazione quindi è intricata, con il Napoli che dovrebbe riformulare l’accordo con l’Udinese per riscattare Lucca prima dei tempi prestabiliti e renderlo a tutti gli effetti un giocatore della formazione campione d’Italia. 

Spalletti e le mosse della Juventus
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Intanto, come dicevamo, l’entourage dell’attaccante si è messo all’opera per cercare un’alternativa e una squadra che gli consenta di trovare spazio con maggiore continuità, in previsione anche di una possibile convocazione per il Mondiale con la Nazionale azzurra. Serie A, Premier e Turchia al momento le ipotesi per Lucca, che ha dato la priorità comunque alla permanenza in Italia. Il 25enne di Moncalieri è stato proposto di recente anche alla Juventus, che fino a marzo dovrà fare a meno di Vlahovic.

Pista però che non scalda la dirigenza bianconera, che per la finestra di gennaio si sta concentrando in altri settori del campo per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti come raccolto da Calciomercato.it. La Juve in attacco vuole dare fiducia a Openda e David che hanno dato dei segnali positivi nelle ultime uscite, in attesa ovviamente del rientro di Vlahovic per il rush finale della stagione.

Il reparto offensivo dà al momento garanzie a Spalletti, con Comolli e il nuovo Ds Ottolini che punteranno a portare alla Continassa un regista e un esterno destro per accontentare sul mercato il tecnico di Certaldo.

