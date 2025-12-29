Juventus, Tonali e David (ancora) bianconeri: le ultime | CM.IT

La vittoria di Pisa consente alla squadra di guardare al futuro con fiducia, mentre il mercato impazza

Quella contro i nerazzurri di Alberto Gilardino di sabato scorso, è stata il terzo risultato utile consecutivo della Juve, dopo i tre punti conquistati contro Bologna e Roma.

La squadra sembra aver intrapreso la strada della risalita, proprio quello che chiedeva l’allenatore Luciano Spalletti.

Nel frattempo, però, mancano pochissimi giorni all’apertura ufficiale della sessione di mercato di gennaio e le indiscrezioni circolano con sempre maggior insistenza.

Una di queste riguarda un vecchio pallino di Damien Comolli: Sandro Tonali. Un obiettivo di difficilissima realizzazione, ma i rumor non si placano.

Nonostante questo, secondo le ultimo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Newcastle non ha mai dato segnali di apertura per l’eventuale cessione del Nazionale italiano. Men che meno a stagione in corso.

David nell’affare Tonali tra Juventus e Newcastle? Non c’è spazio

E anche la voce che vorrebbe Jonathan David inserito nell’affare non trova alcun riscontro: il manager dei Magpies ha già due centravanti a disposizione e solo uno di questi, Woltemade, sta trovando il campo con continuità. Segno che lì davanti i bianconeri inglesi non hanno bisogno di innesti.

Nonostante la voglia della #Juventus di arrivare a #Tonali a gennaio, il #Newcastle continua a non aprire alla cessione. E le voci su un possibile inserimento di #David nella trattativa non trovano conferma: in rosa ci sono già 2 centravanti e solo #Woltemade gioca #Calciomercato pic.twitter.com/Yu863TV94b — Alessio Lento (@alessio_lento) December 28, 2025

Senza voler spegnere i sogni dei tifosi della Juve, la possibilità di un ritorno di Tonali in Serie A a gennaio è davvero minima. A meno di clamorosi colpi di scena, l’imprevedibilità del calciomercato spesso lascia spiazzati anche gli addetti ai lavori.