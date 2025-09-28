“Nessuna garanzia”: mossa di Tonali verso la Juventus

Il giocatore rimane dei radar del club, le ultime notizie possono rappresentare uno sprone per Comolli a tentare il colpo di mercato

La Juventus ha sempre in mente Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale è un profilo che continua a piacere ai bianconeri, pur nella consapevolezza di una operazione di mercato non facile. Eppure, dall’Inghilterra arrivano sviluppi interessanti. Il rinnovo in salita con il Newcastle può aprire una chance per la Vecchia Signora.

Del tema, parla il ‘Telegraph’, testata autorevole, spiegando come in seno ai ‘Magpies’ stiano iniziando i discorsi per il prolungamento contrattuale del giocatore, visto l’accordo in scadenza nell’estate del 2027. Tuttavia, nonostante ci sia l’intenzione di avviare al più presto i contatti, la sensazione è che non ci siano certezze sull’opportunità di ottenere il rinnovo. Ovviamente, la Juventus drizza le antenne ed è intenzionata a provarci, tra qualche mese, se la situazione dovesse effettivamente essere questa.

Tonali, colonna del Newcastle ma con il futuro incerto: la Juventus ci prova

Nella scorsa stagione, Tonali è stato determinante nella scalata in classifica dei suoi, trascinati al quinto posto e al ritorno in Champions, mettendo la firma su quattro reti pesanti.

I tifosi lo adorano, lui si sente parte del progetto e dopo la squalifica tra il 2023 e il 2024 è tornato ad altissimi livelli. Ma, come detto, ci sono incognite sulla prosecuzione della sua avventura al ‘St. James Park’. Il Newcastle dovrà sottoporgli un progetto ambizioso e la possibilità di rimanere al top in Premier League per convincerlo, altrimenti la decisione potrebbe essere quella di virare verso altri lidi.

La Juventus, dal canto suo, la prossima estate può avere la forza economica giusta per provarci, anche grazie al nuovo aumento di capitale. In più, col giocatore, a giugno, a un solo anno dalla scadenza il prezzo del cartellino sarà destinato gioco forza a scendere rispetto alla valutazione attuale che si aggira intorno ai 60 milioni.