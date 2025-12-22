Per Spalletti è invisibile: ormai ha i giorni contati alla Juve

Ha giocato meno di tutti, persino di Bremer, da quando il tecnico di Certaldo siede sulla panchina bianconera

Bisogna partire da questo dato: appena 27′ in tutto da novembre ad oggi. Precisamente da quando Spalletti siede sulla panchina della Juventus. All’esordio del tecnico, in quel di Cremona, disputò gli ultimi 11′ del match vinto 2-0 da Locatelli e compagni.

Spalletti sta facendo giocare tutti, meno che Joao Mario. Arrivato l’estate scorsa dal Porto nell’ambito dello scambio con Alberto Costa, il terzino portoghese è letteralmente sparito un attimo dopo l’addio di Igor Tudor.

Neanche con il croato rivestiva un ruolo da protagonista, però era in qualche modo nella giostra delle rotazioni: 330′ complessivi. Una alternativa, una riserva come da tutti previsto in estate.

Con Spalletti, invece, nemmeno mezz’ora: 11′ con la Cremonese, 16′ in Coppa Italia contro l’Udinese. Poi soltanto panchina, 9 in tutto. Joao Mario è il calciatore meno impiegato in assoluto da quando l’ex CT ha firmato con il club bianconero.

Joao Mario ha giocato meno di Bremer negli ultimi due mesi: a gennaio può salutare la Juve (anche in prestito)

Addirittura negli ultimi due mesi ha giocato meno di Gleison Bremer, tornato a disposizione dopo l’intervento al menisco solamente lo scorso 10 dicembre, in occasione della gara di Champions col Pafos.

Ma il brasiliano è stato gettato davvero nella mischia quattro giorni più tardi, a Bologna, per poi partire titolare sabato sera nel big match con la Roma.

Gli agenti di Joao Mario sono al lavoro già da qualche settimana, una volta capito che per il loro assistito non ci sarebbe stato più spazio nella Juventus. Il club di Exor, a cui si è legato fino a giugno 2030, potrebbe aprire anche alla semplice cessione in prestito.

Il futuro prossimo del classe 2005 potrebbe essere in Premier, dove ha qualche estimatore tra i club di medio cabotaggio, oppure nella Liga spagnola