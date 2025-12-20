Atalanta
PAGELLE E TABELLINO JUVE-ROMA 2-1: Openda arma vincente, Yildiz trascinatore, flop Dybala

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Roma 2-1 a cura degli inviati di Calciomercato.it: Spalletti batte Gasperini con Openda arma letale, Yildiz trascinatore e Dybala stecca

PAGELLE E TABELLINO JUVE-ROMA 2-1: Openda arma vincente, Yildiz trascinatore, flop Dybala – Calciomercato.it (Ansa Foto)

JUVENTUS

  • TOP Openda 8: è l’uomo che stressa la difesa giallorossa, allungandola per tutta la partita. Segna anche il raddoppio, ma il gol nella sua prestazione è solo una delle tante cose buone. Mossa vincente di Spalletti.
  • FLOP Di Gregorio 5.5: una sua imprecisione, con la complicità dei compagni di squadra che hanno perso palla in ripartenza, mette a rischio il risultato.
  • Di Gregorio: 5.5
  • Kalulu: 6
  • Bremer: 6.5 (61′ Rugani 6)
  • Kelly: 6
  • McKennie: 7
  • Locatelli: 7
  • Thuram: 6.5
  • Cambiaso: 6 (88′ Kostic s.v.)
  • Conceicao: 7 (61′ Zhegrova 6)
  • Yildiz: 7.5 (88′ Miretti s.v.)
  • Openda: 8 (82′ David s.v.)
  • All. Spalletti: 7

ROMA

  • Svilar: 6.5
  • Rensch: 5.5
  • Ziolkowski: 6
  • Mancini: 6
  • Celik: 5.5
  • Cristante: 5.5
  • Koné: 5
  • Wesley: 6.5
  • Soulé: 6 (55′ Baldanzi 6.5)
  • Pellegrini: 5.5 (53′ Bailey 5 74′ El Shaarawy 6)
  • Dybala: 5.5 (55′ Ferguson 6)
  • All. Gasperini: 6
  • Arbitro Sozza: 6

Juve-Roma, tabellino e formazioni

Juventus-Roma 2-1: 44′ Conceicao, 70′ Openda, 75′ Baldanzi

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Luciano Spalletti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Ziolkowski, Mancini; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gian Piero Gasperini

Spettatori 41.602

