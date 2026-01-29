Perisic si complica, l’Inter vira su Norton-Cuffy: cifre, dettagli e la posizione della Juve | CM

Il PSV non lascia andare il croato e i nerazzurri trattano l’inglese classe 2004 del Genoa che piace anche ai bianconeri

L’Inter prova a dare una sterzata al mercato e portare a casa subito un colpo importante anche in prospettiva. I nerazzurri stanno infatti provando a piazzare un vero e proprio sprint, un po’ come quelli di Brooke Norton-Cuffy che hanno stregato un po’ tutti in questi mesi con la maglia del Genoa. L’inglese è uno degli esterni più interessanti del nostro campionato, un 2004 di cui già da un po’ si parla in ottica mercato. Arrivare a Perisic in questo momento per l’Inter è diventato troppo complicato, il croato non è riuscito a convincere il PSV che continua a fare muro.

Per questo motivo c’è stata la virata su Norton-Cuffy. La Beneamata sta trattando in queste ore col Genoa, che pure aveva ricevuto apprezzamenti e sondaggi importanti dalla Premier League, come quello dell’Everton ma anche del West Ham. Il Grifone lo lascerebbe andare ma solamente con una cessione a titolo definitivo, o al massimo con un obbligo di riscatto con condizioni abbastanza semplici da raggiungere.

La cifra – come risulta a Calciomercato.it – è intorno ai 15-20 milioni di euro, comprendendo anche i bonus. È lui il prescelto per la fascia destra, in attesa del rientro di Dumfries e con un Luis Henrique che non ha convinto e può partire, magari in direzione Bournemouth. Verosimilmente l’Inter cederà il brasiliano e poi lo sostituirà immediatamente con Norton-Cuffy, classe 2004 scuola Arsenal che piace anche alla Juventus. I bianconeri però non sono totalmente convinti e soprattutto ora non hanno la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo, ma solamente in prestito. Sono ore caldissime per Marotta e Ausilio, che hanno cercato anche Moussa Diaby dell‘Al Ittihad.