Inter, non solo Cancelo: già in cassaforte il colpo per giugno | CM.IT

Mercato in fermento per la società nerazzurra tra la sessione di gennaio e quella estiva. Le mosse di Marotta e Ausilio

L’Inter non fallisce l’esame Atalanta nell’ultimo impegno dell’anno e chiude in testa alla classifica il 2025, in attesa di un gennaio caldissimo tra campo e mercato.

Chivu e la dirigenza sono a caccia di un esterno, con il ritorno di Cancelo che è più di una semplice suggestione. Ausilio sta provando seriamente a riportare a Milano per sei mesi il laterale portoghese, con l’obiettivo di coprire l’assenza di un titolarissimo come Dumfries che non rientrerà prima di marzo.

Tutto dipenderà però dall’Al-Hilal, club che ha scaricato il giocatore e che dovrà coprire almeno il 50% dell’ingaggio affinché si materializzi il Cancelo-bis in Viale della Liberazione.

Il mercato invernale si aprirà ufficialmente domani, con l’Inter che lavora ad ampio raggio e in previsione anche della finestra estiva. E in questo senso, la società vice-campione d’Europa ha praticamente messo in cassaforte il primo colpo per la prossima stagione.

Inter, Akanji ha convinto tutti: futuro a tinte nerazzurre

Ci riferiamo a Manuel Akanji, leader ormai della retroguardia di Chivu. Il nazionale svizzero si è inserito al meglio nella alchimie del tecnico nerazzurro, sciorinando prestazioni quasi sempre di ottima fattura, a parte il match d’esordio nella rocambolesca sconfitta in casa della Juventus.

Un ‘muro’ fondamentale per l’Inter e Chivu, con la dirigenza di Viale della Liberazione che riscatterà Akanji al termine della stagione come appreso da Calciomercato.it, indipendentemente dagli accordi in essere con il Manchester City.

Il duttile difensore elvetico era sbarcato a Milano al fotofinish dell’ultimo mercato estivo in prestito per 1 milione di euro, con l’obbligo di riscatto fissato a 15 milioni e che scatterebbe con la conquista dello scudetto o con il 50% delle gare giocate in campionato.

Akanji finora è sempre sceso in campo da titolare in Serie A, collezionando 14 gettoni di fila e senza mai essere sostituito. Un baluardo imprescindibile per Chivu, sia da braccetto che da centrale nella difesa interista. Con piena soddisfazione anche di Marotta e Ausilio, pronti a confermare il classe ‘95 anche per il futuro.

Calciomercato Inter, operazione difesa: Scalvini resta nei radar di Ausilio

L’Inter però non è intenzionata a fermarsi alla conferma di Akanji e studia un altro innesto nel pacchetto arretrato, conseguenza anche delle sempre più probabili partenze di De Vrij e Acerbi.

Nei radar della dirigenza nerazzurra c’è Muharemovic, giovane difensore bosniaco che si sta mettendo in grande evidenza con la maglia del Sassuolo.

Strapparlo adesso ai neroverdi (che lo valutano almeno 25 milioni di euro) sarà impresa ardua, con l’assalto che potrebbe essere rimandato a giugno. Nella lista del Ds Ausilio rimane sempre Gila visti anche gli ottimi uffici con Camano, agente di capitan Lautaro.

Da tenere d’occhio inoltre l’opzione Scalvini, pista mai tramontata nelle stanze di Viale della Liberazione. Il jolly dell’Atalanta è un profilo apprezzato da diverso tempo dall’Inter e malgrado la lunga serie di infortuni rimane sotto la lente d’ingrandimento del club vicecampione d’Italia.