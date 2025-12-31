Calciomercato Inter, Cancelo sì o no? I tifosi hanno già scelto

Il portoghese ha rotto con Inzaghi e ha già indossato la maglia nerazzurra nella stagione 2017/2018

Cancelo torna di moda per le società italiane. Dopo i problemi con Inzaghi, confermati anche persone vicine al portoghese, il giocatore si è offerto per un ritorno in Italia.

L’Inter è interessata, ne abbiamo parlato su INTER ZONE lunedì, e l’ipotesi stuzzica molto la tifoseria.

Resta però da capire il nodo relativo all’ingaggio e capire come l’Inter potrebbe accontentare il giocatore. Anche la Juve avrebbe manifestato un interesse, mentre all’estero si sarebbero mosso dei club spagnoli. Insomma, la ricerca all’estero da parte dell’Inter continua e questi saranno quindi dei giorni decisivi per capire la fattibilità dell’operazione Cancelo.