Ruben Neves-Juventus, Mendes in azione: c’è un grande ostacolo | CM.IT

Il centrocampista portoghese è in scadenza di contratto con l’Al-Hilal

Le priorità della Juve a gennaio saranno terzino destro e regista. Per il ruolo di play occhio a Ruben Neves, in scadenza di contratto a giugno con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

In Arabia scrivono che il ventottenne portoghese (63 presenze in Nazionale) ha detto no alla proposta di rinnovo. Dietro a tale rifiuto c’è forse la voglia di far ritorno in Europa dopo tre anni in un calcio che, non ce ne vogliano i sauditi, resta di plastica.

Come Cancelo, che Inzaghi ha intenzione di non registrare nella lista valevole per la seconda metà del campionato, anche Ruben Neves potrebbe dunque lasciare l’Al-Hilal nella finestra invernale.

L’agente di entrambi, vale a dire Jorge Mendes, è al lavoro per trovare loro una nuova sistemazione nel Vecchio Continente.

Ruben Neves, Mendes ci prova con la Juve

Come appreso da Calciomercato.it, per Ruben Neves Mendes sta facendo un tentativo proprio con la Juve. L’operazione è però a dir poco complessa per ragioni di ingaggio.

Essendo in scadenza, l’ex Wolverhampton potrebbe essere acquistato solo a titolo definitivo, motivo per cui la Juve non potrebbe chiedere agli arabi di contribuire al pagamento del ricchissimo stipendio del centrocampista.

Parliamo di 8/9 milioni circa da qui a giugno, visto che il suo stipendio è sui 17 milioni di euro.

Nei discorsi anche Cancelo?

Mendes potrebbe parlare con la Juve anche del sopracitato Cancelo, prendibile invece in prestito con annesso contributo al pagamento dello stipendio.

Il terzino portoghese ha già indossato la maglia bianconera, dopo quella dell’Inter. Il suo primo allenatore qui in Italia è stato proprio Spalletti.