Inter, Muharemovic per De Vrij: c’è la Juve di mezzo e il prezzo si impenna | CM.IT

Potrebbero esserci degli scossoni a gennaio nel reparto difensivo del club nerazzurro: gli occhi di Marotta e Ausilio sul bosniaco in forza al Sassuolo

Non solo un rinforzo sulla destra per ovviare all’assenza prolungata di un titolarissimo come Dumfries. L’Inter è alle prese inoltre con il ‘mal di pancia’ del connazionale De Vrij e potrebbe intervenire sul mercato anche in difesa in caso di separazione a gennaio con l’olandese.

Antenne ben dritte in Viale della Liberazione, con l’ex centrale della Lazio utilizzato col contagocce da Chivu nell’ultimo periodo e che ne mette in dubbio la convocazione per il Mondiale con la sua Nazionale. Il Ct Koeman ha messo in guardia l’esperto difensore e senza la necessaria continuità in nerazzurro rischia di restare a casa per la rassegna iridata in Nordamerica. Per De Vrij saranno decisive le scelte di Chivu nelle prossime partite, con il giocatore che è in scadenza a giugno con il club vicecampione d’Europa.

C’è la sensazione che le strade si divideranno con l’Inter: se l’addio non si consumerà nella finestra invernale, probabile che l’olandese saluti Milano in estate dopo 8 stagioni.

Calciomercato Inter, niente sconti per Muharemovic: il Sassuolo fissa il prezzo

Con l’eventuale uscita di De Vrij, inevitabilmente a livello numerico servirebbe un innesto a gennaio alla squadra nerazzurra per rimpolpare il pacchetto difensivo. Un’idea che stuzzica al momento la dirigenza dell’Inter porta a Tarik Muharemovic, in grande evidenza anche nel campionato di Serie A con la maglia del Sassuolo dopo una stagione da protagonista nella cavalcata promozione degli emiliani. Profilo giovane e di prospettiva, che rispetta in pieno i dettami impartiti sul mercato da Okatree.

C’è però uno scoglio da superare: malgrado gli ottimi uffici con il Sassuolo, la società neroverde non vuole privarsi a cuore leggero del difensore a metà stagione e chiede una cifra importante per dare il via libera alla cessione. Come raccolto da Calciomercato.it, servirà un’offera intorno ai 25 milioni di euro per il cartellino di Muharemovic. Inoltre, non manca la concorrenza per il bosniaco considerando l’interesse concreto della Juventus che potrebbe ripotarlo a Torino, sfruttando anche la percentuale di rivendita del 50% inserita dai bianconeri dopo la cessione (3 milioni più bonus) della scorsa estate.

Sul giocatore in Italia si sono posati gli occhi anche dell’Atalanta, mentre all’estero ci sono stati già dei sondaggi dalla Premier League. Situazione quindi da monitorare con attenzione sul fronte Muharemovic, con un possibile assalto dell’Inter legato a doppio filo all’eventuale partenza di De Vrij.