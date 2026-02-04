Inter, rinnovo o Juve: Frattesi (sempre) in cima ai desideri di Spalletti | CM

Il centrocampista romano è rimasto in nerazzurro nonostante una sessione invernale ‘caldissima’ sul fronte mercato

Come l’inverno e l’estate scorsa. Tanti rumors e corteggiatrici, con Davide Frattesi che alla fine della giostra è rimasto ancora una volta all’Inter.

L’ex Sassuolo sembrava a un passo dal Nottingham Forest, ma la ‘Beneamata’ senza un nuovo innesto a metà campo non ha dato il via libera alla cessione. Frattesi era finito anche nel mirino di Lazio e Galatasaray, oltre al sondaggio della Juventus con l’estimatore Spalletti che lo aveva messo in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo bianconero.

Voci che si rincorrono, con il romano classe ’99 che intanto è tornato titolare nell’Inter nell’ultima gara contro la Cremonese. Frattesi sta ritrovando la migliore condizione e nella seconda parte di stagione potrebbe trovare più spazio nello scacchiere di Chivu.

Calciomercato Inter, Spalletti e la Juventus non mollano Frattesi

Il futuro però resta in bilico e Frattesi in estate può ritrovarsi nuovamente sul mercato, specialmente se non riuscirà a giocare con continuità nell’undici nerazzurro.

Il giocatore è sotto contratto con l’Inter fino al 2028 e a giugno il suo costo a bilancio sarà intorno ai 13 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra potrebbe quindi abbassare le pretese e chiedere una cifra sotto i 30 milioni, che era il prezzo fissato nella finestra di gennaio per l’eventuale addio del centrocampista. L’Inter in merito a Frattesi valuta comunque anche l’ipotesi rinnovo, sia in caso di permanenza a Milano che per evitare una svalutazione del cartellino a due anni dalla scadenza contrattuale.

Intanto – come appreso da Calciomercato.it – le big di Serie A sono pronte a rifarsi sotto per l’ex Sassuolo e Monza. Dalla Roma al Napoli, passando soprattutto per la Juventus. In caso di permanenza a Torino, infatti, Spalletti spingerebbe per l’arrivo di Frattesi in bianconero la prossima estate.