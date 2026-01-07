Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, Galatasaray in pressing: ma Frattesi aspetta la Juve | CM.IT

Foto dell'autore

Il centrocampista della Nazionale può lasciare i nerazzurri in questa finestra estiva del mercato

Chivu deve rinunciare a Davide Frattesi per la trasferta di questa sera a Parma, con il centrocampista alle prese con un affaticamento all’adduttore della coscia.

Frattesi, le ultime sul futuro
Davide Frattesi (Ansa) – Calciomercato.it

A voler essere maliziosi si potrebbe pensare alle voci che vedono coinvolto il giocatore sul mercato, ma l’infortunio rimediato ieri nulla a che fare con l’interesse concreto del Galatasaray per l’ex Sassuolo. Frattesi ha accusato un altro guaio muscolare di una stagione finora che gli ha riservato poche soddisfazioni e un utilizzo col contagocce da parte di Chivu. Il nazionale azzurro pensava di avere più spazio dopo l’addio in panchina di Simone Inzaghi, ma a conti fatti ha perso ulteriori posizioni nelle gerarchie dell’allenatore rumeno.

Oltre ai tre titolari (Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan), Frattesi ha davanti anche il nuovo acquisto Sucic e Zielinski, quest’ultimo ritornato a grandi livelli. Una situazione difficile da accettare, con il giocatore che nelle ultime settimane insieme al suo entourage sta setacciando altre soluzioni. 

Il Galatasaray cerca l’accordo con l’Inter: su Frattesi c’è l’ombra della Juventus

Una via d’uscita per Frattesi potrebbe arrivare dal Galatasaray, che negli ultimi giorni ha mosso dei passi concreti per portarlo a Istanbul. L’offerta del club turco al centrocampista è molto allettante: oltre 5 milioni di euro più bonus, quasi il doppio rispetto a quanto percepisce attualmente all’Inter. 

Oltre a un ingaggio top, il Galatasaray punta deciso sull’ex Sassuolo e il progetto è molto stimolante. Frattesi sta riflettendo a valutando la proposta, mentre la squadra di Istanbul sta cercando di trovare un accordo con l’Inter. I nerazzurri vogliono massimizzare dalla cessione del centrocampista e non indietreggiano rispetto alla richiesta di 35 milioni di euro. Il Galatasaray mette sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, mentre l’Inter chiede l’inserimento dell’obbligo a facili condizioni. 

Si continua a trattare, mentre sul romano classe ‘99 rimane vivo l’interesse della Juventus dell’estimatore Spalletti. I bianconeri lo stanno monitorando da tanto tempo e Frattesi – pur lusingato dal corteggiamento del Galatasaray – sceglierebbe la permanenza in Serie A e l’approdo a Torino come appurato da Calciomercato.it. Il passaggio però dall’Inter alla Juve non è dei più semplici vista la storica rivalità, con i meneghini che non vorrebbero rinforzare una diretta concorrente. 

Da capire se la ‘Vecchia Signora’ avrà la forza economica e troverà l’incastro giusto per l’assalto a Frattesi già in questa finestra del mercato, fermo restando il pressing del Galatasaray per farlo sbarcare a Istanbul.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie