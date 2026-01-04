Frattesi verso la cessione: apertura al Galatasaray, ecco la formula | CM.IT

Il classe ’99 è ai margini dell’Inter e negli ultimi giorni aveva respinto le avances del Fenerbahce. La pista Juve perde quota

Frattesi ha respinto la corte del Fenerbahce, mentre ha aperto agli storici rivali del Galatasaray. Questo è quanto appreso da Calciomercato.it. Evidentemente il classe ’99 ha capito che l’opzione Juventus, la sua preferita, non è percorribile almeno in questa sessione di mercato.

La trattativa tra Galatasaray e Inter è già iniziata.

Il club di Istanbul, che l’estate scorsa ha provato a prendersi Calhanoglu, sarebbe pronto a mettere sul piatto 30/35 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

Si tratta di una formula gradita all’Inter, dove ormai l’ex Sassuolo è relegato ai margini. Anche a causa di problemi fisici, quest’anno ha collezionato solo 15 presenze, per un totale di appena 506′.

L’Inter potrebbe rimpiazzarlo con un mediano in grado di garantire maggiore protezione alla difesa, come da richiesta di Chivu. In entrata è sempre in piedi l’affare Cancelo.

Con l’Al-Hilal è tutto fatto e potrebbe andare in porto una sorta di ‘scambio’ con Acerbi o de Vrij. Cosa manca? L’ok finale del portoghese, che continua a preferire e ad aspettare il Barcellona.