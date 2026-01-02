Atalanta
Cancelo, il ritorno all’Inter ora è a un passo: cosa manca | CM.IT

Foto dell'autore

Accordo di massima tra il club nerazzurro e l’Al-Hilal per il terzino portoghese fatto fuori da Inzaghi

Cancelo all’Inter, ci siamo quasi. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club nerazzurro e l’Al-Hilal hanno trovato una intesa di massima per il prestito.

E soprattutto, per la spartizione dell’oneroso ingaggio (6/7 milioni dei 15/16 totali) del portoghese da qui al prossimo giugno.

Cancelo in conferenza stampa
Cancelo a un passo dal ritorno all’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per la fumata bianca, quindi, manca soltanto l’ok finale del calciatore offerto pure alla Juve e ormai fuori dai piani dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Cancelo preferirebbe probabilmente tornare al Barcellona, ma al momento le priorità dei blaugrana sembrerebbero essere altre.

Per l’Inter, invece, rappresenta la prima scelta, l’occasione da cogliere al volo alle giuste condizioni. Ovvero quelle attuali, un prestito fino al termine della stagione con i sauditi disposti a farsi carico di una larga fetta del suo stipendio.

Tra Inter e Al-Hilal in piedi anche discorsi per Acerbi e de Vrij. Inzaghi vuole aggiungere esperienza al suo reparto arretrato e nel mirino ha messo i due suoi fedelissimi – specie il primo – in nerazzurri.

Entrambi sono in scadenza a giugno e hanno lo stesso agente, cioè Federico Pastorello, dello stesso allenatore piacentino.

