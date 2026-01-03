Frattesi come Carlos Augusto: la verità sul Fenerbahce | CM.IT

Il classe ’99 è ai margini dell’Inter e potrebbe partire in questa sessione di gennaio. Juve in cima ai suoi desideri

“Se temo l’addio di Frattesi e de Vrij? Non temo niente, mi fido della loro professionalità. Sono due che hanno giocato meno rispetto agli altri, anche per cause fisiche nel caso di Frattesi, per scelte diverse in quello di de Vrij. Entrambi avranno più opportunità“.

Cosi Chivu alla vigilia di Inter-Bologna in merito allo scarso utilizzo di Frattesi e de Vrij nonché alla loro possibile partenza in questo mercato di gennaio.

Al di là delle dichiarazioni di facciata, sia de Vrij che Frattesi potrebbero presto salutare i nerazzurri. Per il centrale olandese, il cui contratto termina a giugno, è viva la pista Al-Hilal nell’ambito dell’operazione Cancelo.

Frattesi vorrebbe invece traslocare in un club di pari rango dell’Inter: in cima ai suoi desideri c’è la Juventus. Spalletti è un suo grande estimatore e sta spingendo per il suo acquisto, tuttavia i bianconeri hanno altre priorità – regista e terzino destro – e soprattutto non intenzione ad oggi di accontentare l’Inter. Il club nerazzurro chiede sui 30/35 milioni, e non c’è apertura a un prestito con diritto.

Dalla Premier al Fenerbahce: la decisione di Frattesi

L’Inter preferirebbe cederlo all’estero. In Premier ci sono dei club interessati al classe ’99, Newcastle e non solo, mentre in Turchia spingono la candidatura del Fenerbahce.

Calciomercato.it ha raccolto conferme sull’interesse della società di Istanbul, che però finora non ha presentato alcuna offerta per il cartellino.

Diciamola tutta, sarebbe sorprendente se il Fenerbahce arrivasse a mettere sul piatto le cifre richieste dall’Inter, in ogni caso ad ora non c’è il gradimento del calciatore.

Frattesi, come del resto Carlos Augusto, pure lui nel mirino dei vicecampioni di Turchia, preferisce aspettare destinazioni più allettanti. Magari ancora spera nella Juve, d’altronde il mercato è appena iniziato.