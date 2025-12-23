Atalanta
Il Besiktas vuole Carlos Augusto, ma non ha chance: ecco perché | CM.IT

Foto dell'autore

Il brasiliano viaggia verso il rinnovo con l’Inter fino a giugno 2030

Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano quanto scritto da alcuni media turchi, ossia che il Besiktas ha messo gli occhi su Carlos Augusto.

Grafica Carlos Augusto Besiktas
Besiktas su Carlos Augusto: ecco come stanno le cose (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’interesse del club di Istanbul per il jolly brasiliano è reale, ma fin qui non si è tramutato in qualcosa di concreto. Del resto il Besiktas non ha alcuna chance di prendere il classe ’99, che non vuole lasciare l’Inter. Tantomeno per la Turchia: ad oggi la destinazione non è gradita.

Carlos Augusto resta e rinnova

Lo stesso club nerazzurro non intende fare a meno dell’ex Corinthians e Monza, un giocatore prezioso per Chivu con cui, peraltro, sta trattando per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2028.

Carlos Augusto a segno con la maglia dell'Inter
Carlos Augusto resta all’Inter e rinnova (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Come scritto da Calciomercato.it, le parti sono molto vicine a un accordo fino al 2030, con lo stipendio del calciatore che dovrebbe salire a circa 3 milioni netti.

20 milioni non basterebbero

Sia chiaro, nessuno è incedibile. Neanche Carlos Augusto, tuttavia per il suo cartellino non basterebbero i 20 milioni paventati dai media turchi. E il Besiktas non appare intenzionato a fare follie per il brasiliano, nel mirino anche di club inglesi e spagnoli, nonostante la grande stima che nutre nei suoi confronti.

