Fumata bianca in arrivo: Carlos Augusto rinnova con l’Inter | CM.IT

Da Inzaghi a Chivu, il brasiliano è sempre un giocatore molto prezioso per i nerazzurri

L’Inter sta per blindare Carlos Augusto, rispettando i tempi prefissati. Da parte di tutte le parti in causa, infatti, l’obiettivo era ed è definire l’accordo per il rinnovo entro la fine dell’anno.

Come raccolto da Calciomercato.it, la trattativa tra l’agente del laterale brasiliano e il club nerazzurro è vicinissima a oltrepassare il traguardo.

Fumata bianca in arrivo: Carlos Augusto rinnova con l’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’attuale contratto di Carlos Augusto scade nel 2028, quello in arrivo dovrebbe avere giugno 2030 come data di scadenza. Il tutto con annesso aumento di stipendio da 2,2 milioni di euro a circa 3 milioni di euro netti.

Puntato dalla Juve all’inizio della scorsa estate, il brasiliano supererà così Luis Henrique, Sommer e Darmian – i tre hanno uno stipendio di circa 2,3/-2,5 milioni – raggiungendo Davide Frattesi, col quale condivide lo stesso procuratore. Lo stesso pure di Giovane del Verona, suo grande amico visti i trascorsi insieme al Corinthians.

In due anni e mezzo, il classe ’99 ha collezionato 113 presenze, realizzato ben 12 assist e segnato 5 gol. L’ultimo, che poi è anche l’unico di quest’anno, è stato decisivo per battere il Kairat Almaty in Champions ed evitare una figuraccia.

Carlos Augusto è un jolly che è stato utilissimo prima a Simone Inzaghi e adesso a Chivu. Il tecnico romeno lo ha impiegato – seppur con risultati deludenti – anche sull’out di destra al posto dell’infortunato Dumfries.

Il decimo calciatore di movimento della rosa per minutaggio (841′ in tutto), gli obiettivi a breve-medio termine di Carlos Augusto non possono che essere due: continuare a vincere con l’Inter e convincere Ancelotti a portarlo al Mondiale.

