Inter, Giovane piace anche alla Roma: cosa cambia tra gennaio e giugno | CM.IT

Inter, Giovane piace anche alla Roma: cosa cambia tra gennaio e giugno

Foto dell'autore

Inter e Roma, l’affare si può chiudere anche a gennaio, possibile via libera per l’attaccante già nelle prossime settimane, alle condizioni giuste. Finito concretamente nel mirino dei nerazzurri anche su indicazione di Cristian Chivu, Giovane ha calamitato su di sé anche le attenzioni di altre squadre, italiane (Atalanta, Milan e Napoli) e straniere.

Giovane tra Roma e Inter
Inter, Giovane piace anche alla Roma: cosa succede a gennaio

Dopo aver fortemente voluto la Serie A, accettando anche di non giocare praticamente mai per un’intera stagione al Corinthians pur di mantenere la parola data al Verona, il 22enne brasiliano anche in caso di cessione proverà a dare priorità all’Italia dove ha diversi ammiratori, compreso Frederic Massara.

Il club giallorosso ha bisogno di attaccanti, ma per assecondare le richieste economiche dell’Hellas (circa 20 milioni) già a gennaio potrebbe provare a giocarsi la carta Baldanzi, assistito dalla stessa agenzia di Giovane e vicino agli scaligeri già in estate.

Rispetto all’Inter, coperta nel ruolo con Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny, Giovane nella Roma potrebbe trovare maggiore spazio, ma una trattativa vera e propria non è ancora iniziata, mentre i colloqui tra Milano e Verona sono già avanzati.

I nerazzurri sono ancora in vantaggio,  hanno meno fretta e possono provare a bloccare subito il giocatore, lasciandolo poi a Verona fino a giugno, quando potrebbero esserci movimenti in uscita nell’attacco interista. Una situazione molto gradita al club scaligero.

