Frattesi saluta l’Inter: c’è una sola via d’uscita (e non è la Juve) | CM.IT

Il centrocampista romano resta ai margini dello scacchiere di Chivu: la situazione tra gennaio e giugno sul mercato

Ancora una stagione da comprimario per Davide Frattesi. Al netto dei problemi di ernia che ne hanno condizionato il rendimento in questi primi mesi, il centrocampista dell’Inter è stato utilizzato finora col contagocce da Cristian Chivu.

Lo stesso Chivu che in estate aveva spinto per la permanenza dell’ex Sassuolo a Milano. Fiducia che è rimasta intatta, ma che evidentemente non basta visto che Frattesi ha perso ulteriore terreno nelle gerarchie del centrocampo nerazzurro. Il classe ’99 logicamente è alla ricerca di maggiore spazio – anche in ottica Nazionale in caso di qualificazione degli Azzurri di Gattuso al Mondiale – consapevole che difficilmente la situazione migliorerà all’Inter nel corso della stagione.

Anche la dirigenza di Viale della Liberazione ha aperto alla cessione del giocatore, ma sarà complesso nella finestra invernale trovare qualcuno in grado di soddisfare Marotta e compagnia. L’Inter infatti continua a valutare Frattesi sempre 35-40 milioni di euro e non è disposta a fare sconti, soprattutto alle rivali italiane.

Juventus, Napoli e Premier: gli scenari sul futuro di Frattesi

Anzi, il club vicecampione d’Europa preferirebbe cedere Frattesi all’estero come raccolto da Calciomercato.it. Nel mercato di gennaio l’unico spiraglio per un’uscita resta la Premier League, dove il centrocampista continua ad avere diversi estimatori.

Non a caso, il Newcastle negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva aveva provato seriamente l’affondo (senza riuscire alla fine nell’intento) per l’ex Sassuolo e Monza. In Serie A specialmente Napoli e Juventus guardano con interesse a Frattesi, ma entrambe le piste risultano molto complicate per il mercato invernale. Anche perché per la ‘Vecchia Signora’ la priorità rimane un regista, quel ‘key-player’ fondamentale per il gioco di Spalletti e che al momento manca nello scacchiere bianconero.

Da scartare un ipotetico e fantasioso scambio con Khephren Thuram, sul quale la Juve continua ad avere massima fiducia e che ritiene centrale anche per il futuro. Comolli e soci potrebbero provare l’offensiva a giugno per Frattesi, sempre che nel frattempo il centrocampista romano non abbia trovato un’altra destinazione a inizio 2026…