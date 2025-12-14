Atalanta
Juventus, Thuram tra le difficoltà in campo e l’intreccio con l’Inter: Comolli non ha dubbi



Continua il momento di difficoltà di Thuram con la Juventus, nemmeno Spalletti sta riuscendo a fargli fare il salto di qualità: cosa c’è di vero sulle voci riguardo a un suo trasferimento all’Inter dal fratello Marcus

Il rapporto tra i fratelli Thuram non lo si scopre certo ora. I figli di Lillian sono diventati uomini, calciatori e campioni insieme, sempre sostenendosi l’un l’altro. Da due anni a questa parte sono avversari in campo, protagonisti di una delle rivalità più sentite del campionato italiano: quella tra Juventus e Inter.

Juventus, Thuram tra le difficoltà in campo e l'intreccio con l'Inter: Comolli non ha dubbi

Nel momento di massima difficoltà di Khephren a Torino, dove non sta riuscendo a trovare buone prestazioni e il trend di crescita – esponenziale e repentino nella scorsa stagione – sembra essersi interrotto, arrivano le voci di mercato che lo accostano proprio al club del fratello maggiore. Una risposta dei nerazzurri all’accostamento di Frattesi alla Vecchia Signora, ma anche un interessamento serio a riunire la famiglia in campo per avere il centrocampista fisico che la dirigenza meneghina stava cercando anche in estate. Sfumato il sogno Koné, che anche nella nazionale francese viene preferito al 2002 bianconero, i fari dell’Inter sono puntati sul Thuram della Juventus. La situazione, però, è piuttosto chiara: Comolli non ne vuole sentire di cedere il centrocampista francese, tantomeno a una rivale storica come l’Inter e anche Spalletti è convinto di poter aiutare Thuram a fare il definitivo salto di qualità. Ovviamente con i colori bianconeri addosso.

