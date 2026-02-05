PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 3-0: serataccia Bremer, Ederson è ovunque

Voti, top e flop della sfida della ‘New Balance Arena’ di Bergamo, valevole per i quarti di Coppa Italia. Festa grande per gli orobici: Palladino stende ancora una volta la ‘Vecchia Signora’

Tonfo della Juventus sul campo dell’Atalanta: la squadra di Palladino è letale in ripartenza ed elimina dalla Coppa Italia i bianconeri.

La Juve crea ma non sfrutta le occasioni – traversa di Conceicao – mentre i padroni di casa capitalizzano il rigore concesso nel primo tempo per il fallo di mano di Bremer (oggi in difficoltà) e trasformato con la solita freddezza da Scamacca. Nella ripresa l’undici di Spalletti prova a reagire, ma sbatte contro il muro atalantino.

Nel finale la ‘Dea’ dilaga grazie ai nuovi entrati: prima Sulemana e poi Pasalic stendono la ‘Vecchia Signora’ e certificano il passaggio del turno. La Juventus saluta uno degli obiettivi stagionali, mentre l’Atalanta aspetta una tra Lazio e Bologna in semifinale.

Le pagelle di Atalanta-Juve: Scamacca infallibile, Conceicao sbatte sulla traversa

ATALANTA

TOP: Ederson 7 – Difende e attacca, senza soluzione di continuità. Un suo inserimento provoca il fallo di mano di Bremer, che porta al rigore poi trasformato con freddezza da Scamacca. Lucido nel traffico in mezzo al campo: bussola della formazione di Palladino.

FLOP: Ahanor 5 – Conceicao è un avversario scomodissimo, specialmente se in serata di vena. Soffre le serpentine del rivale e per poco non la combina grossa sul liscio che permette al sette bianconero di presentarsi da solo davanti a Carnesecchi e sfiorare il vantaggio.

Carnesecchi 6,5

Scalvini 6,5 (75′ Kossounou 6)

Djimsiti 6,5

Ahanor 5

Zappacosta 6,5 (70′ Bellanova 6,5)

De Roon 6,5

Ederson 7

Bernasconi 6

De Ketelaere 5,5 (83′ Pasalic 6,5)

Raspadori 5 (75′ Kristovic 6)

Scamacca 7 (70′ Sulemana 7)

All. Palladino 7,5

JUVENTUS

TOP: Conceicao 6,5 – Frizzante e scheggia impazzita sulla corsia destra dell’attacco bianconero. Mette all’angolo Ahanor e in un paio di occasioni va vicinissimo al bersaglio grosso: la traversa colpita prima del vantaggio atalantino (a Carnesecchi battuto) grida ancora vendetta.

FLOP: Bremer 4,5 – Fa a sportellate con Scamacca e sfiora (ancora di testa) la rete del momentaneo pareggio. Il tocco con la mano su cross di Ederson – poi ravvisato dal VAR – è però una macchia pesante per un giocatore della sua levatura. Sfortunato e ingenuo, nel finale è sulle gambe e regala all’Atalanta anche la palla del tris firmato da Pasalic.

Perin 5,5

Kalulu 5

Gatti 5,5 (64′ Boga 6)

Bremer 4,5

Kelly 5

Locatelli 6,5 (74′ Koopmeiners 5)

Thuram 6

Conceicao 6,5 (80′ Zhegrova SV)

(80′ Zhegrova SV) McKennie 5,5

Cambiaso 5,5 (80′ Openda SV)

David 5,5 (74′ Holm 5,5)

All. Spalletti 5

ARBITRO: Fabbri 5,5

Coppa Italia, il tabellino di Atalanta-Juventus: Palladino ancora indigesto per la ‘Vecchia Signora’

La Juve fallisce il primo obiettivo stagionale e naufraga a Bergamo nonostante una buona prestazione. L’Atalanta è micidiale nel sfruttare le chance davanti a Perin, mentre la squadra di Spalletti spreca e colpisce una traversa con Conceicao. L’ex Palladino ancora fatale per la ‘Vecchia Signora’ dopo i successi sulle panchine di Fiorentina e Monza.

ATALANTA-JUVENTUS 3-0

27′ rig. Scamacca; 78′ Sulemana; 86′ Pasalic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (75′ Kossounou), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (70′ Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (84′ Pasalic), Raspadori (75′ Kristovic); Scamacca (70′ Sulemana). A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Samardzic, Kolasinac, Zalewski. Allenatore: Palladino

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti (64′ Boga), Bremer, Kelly; Locatelli (70′ Koopmeiners), Thuram; Conceicao (80′ Zhegrova), McKennie, Cambiaso (80′ Openda); David (74′ Holm). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Kostic, Adzic, Miretti, Yildiz. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Abisso

Ammoniti: –

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 3′; presenti 19.456 spettatori per la sfida della ‘New Balance Arena’ di Bergamo